김병기 배우자 경찰 출석…'공천헌금' 질문엔 묵묵부답

<앵커>



김병기 의원을 둘러싼 각종 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘(22일) 오후 김 의원의 부인 이 모 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 경찰은 또 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹과 관련해 차남이 재직했던 업체 사무실 등 3곳을 압수수색했습니다.



손기준 기자의 보도입니다.



<기자>



김병기 의원 지역구인 서울 동작구 구의원들에게 불법 정치자금을 요구했단 의혹을 받는 김 의원의 배우자 이 모 씨.



경찰이 오늘 오후 이 씨를 정치자금법 위반 등의 혐의 피의자 신분으로 소환했습니다.



이 씨는 취재진의 질문에 별다른 답을 하지 않은 채 청사 안으로 들어갔습니다.



[이 모 씨/김병기 의원 배우자 : (공천헌금 받은 거 인정하세요?) ……. (김병기 의원도 알고 있었나요?) …….]



이 씨는 지난 2020년 총선을 앞둔 3월, 전 동작구 의원 전 모 씨에게 1천만 원, 같은 해 1월엔 김 모 전 구의원에게 2천만 원을 받은 후, 총선이 끝난 이후 돌려줬다는 의혹을 받고 있습니다.



앞서 경찰은 돈을 건넨 걸로 알려진 전직 구의원 2명을 소환했고, 이들은 조사 과정에서 관련 내용을 인정한 것으로 전해졌습니다.



돈이 오간 과정에 개입했던 김 의원의 최측근 이지희 동작구의회 부의장도 어제 소환돼 조사를 받았습니다.



경찰은 오늘 배우자인 이 씨를 상대로 전직 구의원들에게 불법 정치자금을 요구했는지, 공천의 대가성이 있었는지 등을 집중 추궁하고 있습니다.



또 경찰은 김 의원 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹과 관련해 당시 차남을 채용했던 한 중소기업의 서울 소재 사무실 3곳을 압수수색했습니다.



김 의원은 차남을 숭실대 계약학과에 편입시키기 위해 해당 기업 대표 A 씨에게 차남의 취업을 청탁하고, 업체 편의를 봐줬다는 의혹을 받고 있습니다.



(영상취재 : 김남성·김영환, 영상편집 : 안여진)