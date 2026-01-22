뉴스
'단식 중단' 장동혁, 눈물 보이며…"국민과 함께 한 8일"

박찬범 기자
<앵커>

국민의힘 장동혁 대표가 단식 8일 만인 오늘(22일) 단식 중단을 선언했습니다. 국민의힘은 앞으로 더 강력한 대여 투쟁에 나설 것을 예고했습니다.

박찬범 기자입니다.

<기자>

국회 로텐더홀에서 단식 농성 중이던 국민의힘 장동혁 대표가 오늘 오전 단식 중단을 선언했습니다.

여권에 통일교 특검과 공천 뇌물 특검을 수용하라며 단식에 돌입한 지 8일 만입니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 길고 큰 싸움을 위해서 오늘 단식을 중단합니다. (민주당의) 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것입니다.]

장 대표는 '동료 의원들과 당원들, 또 국민과 함께 한 8일이었다'면서 '응원해 준 마음을 잊지 않겠다'고 말하다가 눈물을 보이기도 했습니다.

장 대표는 입장을 밝힌 뒤 국회 본청 앞에서 대기하던 구급차에 올라 병원으로 이송됐습니다.

송언석 원내대표는 장 대표의 단식 중단 직후 의원들에게 보낸 메시지에서 "국민의힘은 장 대표의 목숨 건 단식 투쟁의 뜻을 이어받아 쌍특검법 도입을 위한 강력한 투쟁을 전개해 나가겠다"고 밝혔습니다.

장 대표는 단식을 중단하기에 앞서 오늘 오전에는 농성장에 찾아온 박근혜 전 대통령을 만났습니다.

박 전 대통령이 국회를 방문한 건 지난 2022년 5월, 당시 윤석열 대통령 취임식 참석 이후 3년 8개월여 만입니다.

장 대표는 박 전 대통령이 단식 중단을 권유하자 "그렇게 하겠다"고 답했습니다.

[박근혜/전 대통령 : 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해서 목숨을 건 투쟁을 한 것, 이 점에 대해서 국민들께서는 대표님의 진정성을 인정할 것입니다.]

박 전 대통령은 여권을 향해 "장 대표 단식에 아무런 반응을 하지 않은 것은 정치 도의상 있을 수 없는 얘기"라고 강조했습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이소영)
