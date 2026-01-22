남자농구 대표팀, DB 출신 김성철 코치 선임…마줄스 감독 보좌

▲ 농구장 찾은 니콜라이스 마줄스 농구대표팀 감독

니콜라이스 마줄스 신임 감독과 함께 남자 농구 국가대표팀을 이끌어갈 코치로 김성철(49) 전 프로농구 원주 DB 코치가 선임됐습니다.대한민국농구협회는 "2025년도 결산이사회를 열고 성인 남자농구 국가대표팀 지도자 코치 선임 건을 심의한 결과, 김 코치를 선임하기로 의결했다"고 오늘(22일) 밝혔습니다.협회는 지난해 12월부터 지난 11일까지 코치 공개채용을 진행했고, 총 3명의 지원자를 대상으로 면접 평가를 진행해 김 코치를 최종 낙점했습니다.김 코치는 2013년 안양 KGC인삼공사(현 안양 정관장)에서 지도자 생활을 시작해 경희대 코치를 거쳤으며 2017년부터 2023년까지 DB에서 코치로 활약하며 풍부한 현장 경험을 쌓았습니다.김 코치는 라트비아 출신의 마줄스 감독과 함께 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 윈도우2(Window 2)부터 대표팀을 이끕니다.임기는 2027년 12월 31일까지입니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)