뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

남자농구 대표팀, DB 출신 김성철 코치 선임…마줄스 감독 보좌

전영민 기자
작성 2026.01.22 15:24 조회수
남자농구 대표팀, DB 출신 김성철 코치 선임…마줄스 감독 보좌
▲ 농구장 찾은 니콜라이스 마줄스 농구대표팀 감독

니콜라이스 마줄스 신임 감독과 함께 남자 농구 국가대표팀을 이끌어갈 코치로 김성철(49) 전 프로농구 원주 DB 코치가 선임됐습니다.

대한민국농구협회는 "2025년도 결산이사회를 열고 성인 남자농구 국가대표팀 지도자 코치 선임 건을 심의한 결과, 김 코치를 선임하기로 의결했다"고 오늘(22일) 밝혔습니다.

협회는 지난해 12월부터 지난 11일까지 코치 공개채용을 진행했고, 총 3명의 지원자를 대상으로 면접 평가를 진행해 김 코치를 최종 낙점했습니다.

김 코치는 2013년 안양 KGC인삼공사(현 안양 정관장)에서 지도자 생활을 시작해 경희대 코치를 거쳤으며 2017년부터 2023년까지 DB에서 코치로 활약하며 풍부한 현장 경험을 쌓았습니다.

김 코치는 라트비아 출신의 마줄스 감독과 함께 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 윈도우2(Window 2)부터 대표팀을 이끕니다.

임기는 2027년 12월 31일까지입니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지