뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고속도로 역주행하다 '쾅'…잡고 보니 대마 흡입

안희재 기자
작성 2026.01.22 15:07 수정 2026.01.22 15:08 조회수
고속도로 역주행하다 '쾅'…잡고 보니 대마 흡입
사고장면 (사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
▲ 사고장면

대마를 흡입한 상태에서 차를 몰고 고속도로를 역주행하다가 잇달아 사고를 낸 혐의로 20대 운전자가 경찰에 붙잡혔습니다.

경기남부경찰청 교통과는 마약류관리법 위반과 특가법상 도주차량, 도로교통법 위반 등 혐의로 A 씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 오늘(22일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 20일 오후 3시 10분쯤 용인시 처인구 세종포천고속도로 세종 방향 문수 1터널에서 대마를 흡입한 상태로 렌터카를 몰다 역주행 사고를 낸 혐의를 받습니다.

그는 세종 방향 도로를 달리다 갓길에 정차한 뒤 갑자기 유턴해 10㎞가량을 역주행하면서 1차로의 소나타를 들이받는 사고를 낸 걸로 조사됐습니다.

A 씨는 사고 후 아무런 조치를 하지 않은 채 3㎞를 계속 달리다 1차로의 GV70, 카니발과 연이어 충돌했습니다.

이 사고로 상대 차량 탑승자 6명이 경상을 입어 병원으로 옮겨졌고, A 씨 역시 이마가 5㎝ 찢어지는 등 다쳐 치료를 받았습니다.

사고 직후 음주 정황은 감지되지 않았지만 경찰은 A 씨가 횡설수설하는 점에 주목, 차량을 수색해 대마 가루 2~3g과 흡입 도구 등을 발견한 걸로 전해졌습니다.

경찰은 대마 흡입 사실을 자백받고 마약 검사를 위한 채혈을 진행하는 한편 증거물 압수에 나서며 수사를 이어가고 있습니다.

압수물

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지