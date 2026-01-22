뉴스
투수 김진성, LG와 2+1년 16억 원에 다년 계약

전영민 기자
작성 2026.01.22 14:55
▲ 다년계약 맺은 김진성(왼쪽)

방출 아픔을 겪고 LG 트윈스에서 제2의 전성기를 활짝 연 베테랑 불펜 투수 김진성(40)이 LG 구단 최초 다년 계약 선수가 됐습니다.

프로야구 LG는 오늘(22일) 김진성과 2+1년 최대 16억 원(연봉 13억 5천만 원·인센티브 2억 5천만 원)에 계약했다고 발표했습니다.

김진성은 "LG에서 새로운 야구 인생을 시작했고, 마무리까지 잘할 수 있게 된 것 같다"며 "적지 않은 나이지만, 관리를 철저히 해서 기대 이상의 모습을 보여드리겠다"고 다짐했습니다.

김진성은 2021년 NC 다이노스에서 방출돼 은퇴 갈림길에 섰으나 테스트를 거쳐 LG에 입단한 뒤 녹슬지 않은 기량을 과시하며 리그 최고의 불펜 투수로 거듭났습니다.

2023년부터 매년 70경기, 70이닝 이상씩을 책임졌고, 2025시즌엔 78경기에서 6승 4패, 1세이브, 33홀드, 평균자책점 3.44를 기록하며 통합 우승에 큰 힘을 보탰습니다.

한편 LG는 이날 2026년 재계약 대상 48명과 연봉 계약을 마쳤습니다.

2025시즌 2루수 골든글러브를 수상한 신민재는 기존 연봉 2억 원에서 1억 8천만 원 인상된 3억 8천만 원에 계약해 팀 내 최고 인상액을 기록했습니다.

데뷔 첫해 5선발로 활약한 송승기는 기존 3천600만 원에서 1억 원이 오른 1억 3천600만 원에 도장을 찍었습니다.

(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
