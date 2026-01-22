"영화 본 듯"…범죄 조직에 속아 중국 간 청년 막은 제주 경찰

▲ 중국 상하이에서 제주로 돌아온 20대 청년과 경찰

국정원 직원을 사칭한 범죄조직에 속아 중국으로 출국한 20대 남성이 퇴직을 앞둔 경찰의 기지로 무사히 돌아올 수 있었습니다.제주경찰청에 따르면 지난 20일 오전 7시 35분 50대 부부가 제주서부경찰서 연동지구대를 찾아 "우울증을 앓고 있는 아들이 범죄조직에 연루돼 해외로 출국했다"며 아들을 구해달라고 경찰에 신고했습니다.약 10년간 우울증을 앓고 있던 20대 아들 A 씨가 지난 19일 인터넷으로 알게 된 이름도 모르는 사람으로부터 '국정원 직원인데 중국 상하이를 통해 캄보디아 등 제3국으로 망명시켜 주겠다'는 말을 듣고 무작정 집을 나갔다는 것입니다.A 씨는 전남 나주에 있던 집에서 나와 19일 저녁 광주공항에서 마지막 제주행 비행기를 타고 제주에 도착했습니다.이어 20일 오전 7시 30분 제주발 중국 상하이행 첫 항공편을 타고 중국으로 출국했습니다.A 씨를 뒤쫓아 20일 새벽 1시 목포에서 배를 타고 제주에 도착해 공항에서 아들을 만류하려던 부모는 배가 늦게 도착하는 바람에 뜻을 이루지 못하고 어쩔 수 없이 인근 파출소로 향했습니다.부모의 사연을 들은 연동지구대 소속 함 모 경감은 범죄조직이 연루돼 있어 상하이 입국 후에는 A 씨 소재 파악이 어려울 것이라 판단하고 재빨리 움직였습니다.함 경감은 제주공항 내 중국항공사 매니저를 통해 상하이 항공편 승무원에게 연락해 항공기 착륙 후 A 씨가 비행기에서 내리는 시간을 지체시켜 달라고 부탁했습니다.동시에 주상하이 한국 총영사관 긴급당직 번호를 통해 A 씨의 신병을 확보해 달라는 내용을 전달했습니다.중국 항공사와 중국 주상하이 한국 총영사관 측으로부터 협조하겠다는 입장을 확인한 함 경관은 곧바로 A 씨 부모가 중국 상하이로 갈 수 있도록 조치했습니다.A 씨가 항공편을 타고 중국 상하이로 도착하기까지 2시간 남짓한 시간 동안 이 모든 조치가 신속하게 이뤄졌습니다.다행히 한국 총영사관 측은 상하이에 도착한 A 씨를 발견해 보호 조치한 뒤 곧이어 도착한 부모에게 무사히 돌려보냈습니다.청년을 대상으로 한 해외 취업 사기가 기승을 부리는 가운데 제주경찰과 주상하이 한국 총영사관, 중국 항공사 등이 한 팀을 이뤄 범죄를 막아낸 좋은 사례입니다.A 씨 부모는 언론과의 통화에서 "한 편의 영화를 보듯이 아들을 찾을 수 있었던 것은 함 경감과 김 모 경사를 비롯한 제주 경찰, 이 모 주상하이 한국총영사 등 모든 기관이 협력한 덕분"이라며 "가족의 일처럼 모든 일을 나사서 처리해주셔서 정말 감사하다"고 말했습니다.그는 "다음에 제주도에 오면 다시 방문해 감사 인사를 전하겠다"며 거듭 고마움을 전했습니다.오는 6월 퇴직을 앞둔 함 경감은 "마지막까지 도민으로부터 신뢰받을 수 있는 경찰이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=제주경찰청 제공, 연합뉴스)