검찰, '고객 집 강도질' 포천 농협 직원 12년 구형

▲ 고개 숙인 '고객 강도' 농협 직원

고객인 80대 노부부의 집에 침입해 금품을 빼앗는 등 강도질을 한 포천농협 직원에 대해 검찰이 징역 12년을 구형했습니다.오늘(22일) 의정부지방법원 형사11부(오창섭 부장판사)의 심리로 진행된 강도치상 혐의 재판에서 검찰은 피고인 30대 남성 A 씨에 대해 징역 12년을 구형했습니다.이에 대해 A 씨 측은 과거 특수부대에 근무하다 낙상으로 희소병의 일종인 복합 부위 통증 증후군(CRPS)에 걸려 고통에 시달려 왔고, 범행 직전에는 불면증과 진통제로 인해 정상적인 상태가 아니었다고 주장했습니다.A 씨는 최후 진술에서 "저의 범행으로 고통을 겪은 피해자들에게 사과한다"면서도 "범행 당일에는 눈앞에 검은 옷을 입은 사람이 보일 정도로 환각 증세가 심각했고, 체포될 때도 꿈인지 현실인지 구분이 안 됐다"며 재판부의 선처를 호소했습니다.A 씨에 대한 선고 공판은 오는 2월 5일 열릴 예정입니다.A 씨는 지난해 7월 28일 오전 4시쯤 포천시 한 아파트 외벽을 타고 3층에 침입해 80대 부부를 흉기로 위협하고 케이블타이로 묶은 뒤 귀금속과 현금 2천만 원 상당을 빼앗아 달아난 혐의로 기소됐습니다.경찰은 사건 발생 직후 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A 씨를 특정해 근무 중이던 은행 창구에서 긴급체포했습니다.체포 당시 A 씨의 가방에서는 금 등 귀금속 약 70돈이 발견됐고, 현금 2천만 원은 본인 계좌에 입금된 상태였던 것으로 조사됐습니다.육군 특수부대 중사로 전역한 A 씨는 포천농협 창구 직원으로 일하며 고객인 80대 노부부가 현금 약 3억 원을 인출한 사실을 알고 범행을 계획한 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)