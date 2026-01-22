'부천 금은방 강도살인 피해자 유족'이라는 누리꾼, 엄벌 촉구

이미지 확대하기

▲ 부천 금은방 강도살인범 42세 김성호

경기 부천 금은방 강도살인 사건과 관련해 온라인상에서 한 누리꾼이 자신을 '피해자 유족'이라고 소개하며 피의자 김성호(42) 씨에 대한 엄벌을 촉구했습니다.오늘(22일) 한 온라인 커뮤니티에 따르면 부천 금은방 강도살인 피해자의 시동생이라고 밝힌 A 씨는 '이X(김성호)는 사형이 답입니다'라는 제목의 글을 올렸습니다.해당 글에는 "31년간 형수님 밥을 먹었는데 이제는 먹을 수가 없다"며 "한 가정을 송두리째 파탄시킨 이X는 절대로 용서가 안 된다"고 밝혔습니다.A 씨는 "채무 때문이라는 뉴스는 어처구니가 없다. (김 씨의) 채무가 저는 몇십억(원) 되는 줄 알았다"며 "그 채무가 빚 300만 원에 월세 450만 원으로 고작 1천만 원도 안 되는 돈으로 사람 목숨을 거두었다"고 주장했습니다.그러면서 "계획적으로 강도살인 한 X를 널리 널리 퍼뜨려 달라"며 "이런 참극은 다시는 일어나면 안 된다"고 덧붙였습니다.경찰은 강도살인 혐의로 구속한 김 씨를 오는 23일 오전 검찰에 송치할 예정입니다.김 씨는 지난 15일 낮 12시 7분 부천시 원미구의 한 금은방에서 업주인 50대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 40여 점(시가 2천만 원 상당)과 현금 200만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있습니다.그는 범행 후 미리 챙겨온 정장으로 갈아입고 여러 차례 택시를 타고 도주했으나 5시간여 만에 서울 종로구 거리에서 경찰에 붙잡혔습니다.김 씨는 도주 과정에서 훔친 귀금속을 금은방 여러 곳에서 팔았고, 검거 당시에는 범행에 사용한 흉기, 현금, 여권 등을 가지고 있던 것으로 파악됐습니다.김 씨는 경찰 조사에서 "빚이 많아 범행을 저질렀다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.앞서 경기남부경찰청은 지난 20일 신상공개심의위원회를 열고 김 씨의 얼굴, 이름, 나이 등 신상정보를 공개하기로 결정했습니다.(사진=경기남부경찰청 홈페이지)