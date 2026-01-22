이정후, LA 공항서 구금됐다가 풀려나…구단 "서류 문제 해결"

▲ 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국하고 있다.

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 한때 구금됐다가 풀려나는 해프닝이 발생했습니다.CBS 뉴스 등 미국 언론에 따르면 이정후 선수는 어제(21일) 인천국제공항을 출발해 미국 LA 국제공항에 도착했지만, 일부 입국 서류를 한국에 두고 온 사실이 확인되면서 공항에 일시적으로 억류됐습니다.이후 자이언츠 구단과 함께 샌프란시스코가 지역구인 민주당 낸시 펠로시 하원의원 등의 노력으로 약 1시간 만에 풀려났습니다.자이언츠 구단 대변인은 "이정후 선수가 서류 이슈로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다"며 "관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며, 이후 입국해도 된다는 승인을 받았다"고 전했습니다.펠로시 의원실은 이정후 선수가 구금된 뒤 낸 성명에서 "자이언츠 구단, 의회 파트너, 연방 당국자들과 적극적으로 협력해 상황을 해결하고 이정후 선수가 신속히 풀려날 수 있도록 노력하고 있다"고 밝히기도 했습니다.미국 도널드 트럼프 행정부는 이민자 단속을 강화하면서 미국에 들어오는 외국인을 대상으로 한 입국과 비자 심사도 까다로워졌습니다.다만, 이번 구금 해프닝은 정치적인 문제는 전혀 아니었다고 이정후 선수의 에이전트 스콧 보라스가 샌프란시스코 크로니클에 전했습니다.이정후 선수는 샌프란시스코가 지난해 포스트시즌 진출에 실패하자 시즌이 끝난 직후인 지난해 9월 말 귀국해 국내에서 개인 훈련과 일정을 소화했습니다.국내 일정을 마치고 미국으로 건너간 이정후 선수는 로스앤젤레스에서 짧게 개인 훈련을 한 뒤 팀 스프링캠프가 차려진 애리조나주 스코츠데일로 이동할 계획입니다.(사진=연합뉴스)