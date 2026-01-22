농가 인구 200만 명선 붕괴…65세 이상 고령자 비중 56%

▲ 농가 인구

국내 농가 인구가 사상 처음으로 100만 명대로 주저앉았습니다.한국농촌경제연구원은 오늘(22일) 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 '농업전망 2026' 행사를 열고 지난해 기준 농가 인구가 198만 2천 명으로 전년보다 2만 2천 명(1.1%) 줄어든 것으로 추정된다고 밝혔습니다.농가 인구는 지난 2024년 200만 4천 명으로 200만 명선을 턱걸이했습니다.연구원은 농가 인구가 올해 194만 5천 명으로 지난해보다 3만 7천 명(1.9%) 감소할 것으로 전망했습니다.농가 인구는 지난 2010년까지만 해도 300만 명대에서 15년간 100만 명 넘게 감소했습니다.농가 호수는 지난해 97만 호(추정치)에서 올해 96만 3천 호로 줄어들 것으로 전망됩니다.농가 호수는 지난 2023년부터 100만 호를 밑돌고 있습니다.65세 이상 농가 인구 비율은 지난해 56.0%로 전년보다 0.2% 높아진 것으로 추정됐습니다.우리나라 전체 주민등록 인구의 65세 이상 고령화 비율이 21.2%인 것을 고려하면 농가 인구의 고령화는 훨씬 심각합니다.김용렬 한국농촌경제연구원 농업관측센터장은 지난 2016년 농촌 고령 인구 비율은 지난해 총인구 고령 비율(21.2%) 수준이었다면서 "농촌 인구의 변화는 대한민국의 10년 후 모습을 보여준다는 차원에서 정책적 관심을 기울여야 한다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)