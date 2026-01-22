뉴스
[자막뉴스] "쾅" 난간 뚫고 곤두박질…70대 운전자의 아찔한 추락

지난 17일 충남 예산군의 한 식당.

사장 부부가 갑자기 들려오는 굉음에 황급히 밖으로 뛰쳐나갑니다.

[우춘식/제보자 : 여기서 떨어진 거예요.]
 
굉음의 정체는 차량이 추락하는 소리로, 난간을 뚫고 추락한 차량은 약 5m 아래 인도를 덮친 뒤 전복됐습니다.

[우춘식/제보자 : 정신이 없었지만 우선 운전자부터 꺼내야겠다. 안전띠 때문에 꺼낼 수가 없어서 다행히 주위에 있는 젊은 사람들이 도와줬어요.]
 
당시 운전자는 안전벨트 때문에 전도된 차량에 거꾸로 매달린 채 빠져나오지 못하는 상황이었는데, 사장이 과도를 가져와 안전벨트를 자른 후 운전자를 밖으로 구조했습니다.

[소방 관계자 : 70대 남성이고 좌측 다리 통증과 허리 통증이 심하다고 해서 인근 병원으로 이송됐어요.]

[우춘식/제보자 : 이 위가 주차장이거든요.]

음식점이 위치한 상가 위로 아파트 주차장이 있는 구조였는데, 70대 운전자가 주차 중 후진을 하려다가 브레이크 대신 가속페달을 밟아서 5m 아래 인도로 추락했던 겁니다.

[경찰 관계자 : 고령이다 보니까 가속페달과 브레이크 오조작으로 인해서 주차하다가 떨어졌기 때문에 속력이 없다 보니까 다행히도 크게 다치지는 않았습니다.]
 
다행히 인명 피해는 없었지만, 사고 현장 바로 옆에 LPG 가스통이 놓여 있었던 데다 평소 사람들이 많이 오가는 인도였던 만큼 자칫 큰 사고로 이어질 뻔했습니다.
 
(취재: 김희정·전수빈 / 구성: 이서정(인턴) / 영상편집: 이현지 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
