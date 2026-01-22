퇴직 앞둔 경찰의 긴박한 2시간…범죄조직에 속은 청년 구했다

▲ 중국 상하이에서 제주로 돌아온 20대 청년과 경찰

국정원 직원을 사칭한 범죄조직에 속아 중국으로 출국한 20대 남성이 퇴직을 앞둔 경찰의 기지로 무사히 가족의 품으로 돌아왔습니다.오늘(22일) 제주경찰청에 따르면 지난 20일 오전 7시 35분쯤 50대 부부가 제주서부경찰서 연동지구대를 찾아 "아들이 범죄조직에 연루돼 해외로 출국했다"며 도움을 요청했다고 설명했습니다.약 10년간 우울증을 앓아온 20대 A 씨는 인터넷으로 알게 된 정체불명의 인물로부터 '국정원 직원인데 중국 상하이를 거쳐 캄보디아 등 제3국으로 망명시켜주겠다'는 말을 듣고 지난 19일 집을 나간 것으로 파악됐습니다.A 씨는 전남 나주에 있던 집을 나와 19일 저녁 광주공항에서 제주행 항공편을 타고 제주에 도착했습니다.이후 20일 오전 7시 30분쯤 제주발 중국 상하이행 첫 항공편을 이용해 중국으로 출국했습니다.부모는 20일 새벽 1시 목포에서 배를 타고 제주에 도착해 공항에서 아들을 만류하려 했지만, 선박 도착이 늦어지면서 뜻을 이루지 못하고 인근 파출소를 찾았습니다.부모의 사연을 들은 연동지구대 소속 함병희 경감은 범죄조직이 연루된 사안으로 판단, 상하이 입국 이후에는 A 씨의 소재 파악이 어려울 수 있다고 보고 즉각 대응에 나섰습니다.함 경감은 제주공항 내 중국 항공사 매니저를 통해 상하이행 항공편 승무원에게 연락해 착륙 후 A 씨가 비행기에서 내리는 시간을 지체시켜 달라고 요청했습니다.동시에 주상하이 한국 총영사관 긴급 당직 연락망을 통해 A 씨의 신병 확보를 요청했습니다.중국 항공사와 주상하이 한국 총영사관의 협조 의사를 확인한 함 경감은 부모가 즉시 중국으로 이동할 수 있도록 조치를 이어갔습니다.A 씨가 항공편으로 상하이에 도착하기까지 약 2시간 남짓한 시간 동안 모든 조치가 신속하게 진행됐습니다.주상하이 한국 총영사관은 상하이에 도착한 A 씨를 발견해 보호한 뒤 곧 도착한 부모에게 무사히 인계했습니다.최근 청년층을 노린 해외 취업·이주 사기가 잇따르는 가운데, 제주경찰과 주상하이 한국 총영사관, 중국 항공사가 협력해 범죄를 막아낸 사례로 평가됩니다.A 씨의 부모는 함병희 경감과 김민근 경사를 비롯한 제주 경찰과 이은진 주상하이 한국총영사 등 관계자들의 협력 덕분에 아들을 찾을 수 있었다며 감사를 전했습니다.오는 6월 퇴직을 앞둔 함병희 경감은 마지막까지 도민에게 신뢰받는 경찰이 되도록 최선을 다하겠다고 말했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스, 제주경찰청 제공)