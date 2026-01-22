뉴스
국민의힘 장동혁 "더 큰 싸움 위해 단식 중단"…병원 이송

정윤식 기자
작성 2026.01.22 13:34 조회수
▲ 22일 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식을 이어가던 국민의힘 장동혁 대표가 건강 악화로 국회에서 병원으로 이송되고 있다.

통일교 의혹 등 밝힐 특검 도입을 촉구하며 단식해 온 국민의힘 장동혁 대표가 단식 8일 만인 오늘(22일) 단식을 중단했습니다.

장 대표는 오늘 오전 11시 50분쯤 단식 농성을 해온 국회 로텐더홀에서 단식을 멈춘다는 입장을 발표한 뒤 병원으로 이송됐습니다.

장 대표는 "의원들과 당협위원장들, 당원동지들 또 국민과 함께한 8일이었다"며 "좀 더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다"고 밝혔습니다.

장 대표는 그러면서 "부패한 이재명 정권과 민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것"이라며 "진정한 단식은 오늘부터가 시작"이라고 말했습니다.

송언석 원내대표는 장 대표가 단식을 중단한 뒤 의원들에게 보낸 메시지에서 "국민의힘은 장 대표의 목숨 건 단식 투쟁의 뜻을 이어받아 쌍특검법 도입을 위한 강력한 투쟁을 전개해 나가겠다"고 밝혔습니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
