뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 올겨울 '최저 기온' 또 경신…서울 낮 최고 -5도

SBS 뉴스
작성 2026.01.22 12:41 조회수
PIP 닫기
북쪽에서 지속적으로 영하 30도의 강한 한기가 몰려오다 보니 한파가 지속되고 있습니다.

오늘(22일) 아침 서울의 기온 영하 13.2도로 올겨울 최저 기온을 하루 만에 또 경신했고요.

체감 온도는 영하 20도 아래로 뚝 떨어졌습니다.

낮에도 중부를 중심으로 추위가 매섭겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 영하 5도, 대전은 영하 2도 예상되고요.

바람도 약간 강하게 불어 들면서 체감하는 온도는 기온보다 더 낮겠습니다.

여전히 호남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 눈이 내리고 있습니다.

제주 산지와 울릉도에는 대설특보도 발효 중입니다.

오늘 충청 이남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 눈이 더 내릴 텐데요.

특히 전남 서해안 지역에 최고 5cm, 제주 산지에 2~7cm, 울릉도에는 3~8cm의 눈이 예상됩니다.

동쪽 지역에 대기의 건조함이 심합니다.

건조특보는 더욱 확대 강화됐는데요.

곳곳에서 화재 사고 소식도 들려오는 요즘인 만큼 불씨 관리 잘해주셔야겠습니다.

내일은 서울과 영남 지역을 제외한 전국에 눈이 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지