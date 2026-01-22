[날씨] 올겨울 '최저 기온' 또 경신…서울 낮 최고 -5도

북쪽에서 지속적으로 영하 30도의 강한 한기가 몰려오다 보니 한파가 지속되고 있습니다.



오늘(22일) 아침 서울의 기온 영하 13.2도로 올겨울 최저 기온을 하루 만에 또 경신했고요.



체감 온도는 영하 20도 아래로 뚝 떨어졌습니다.



낮에도 중부를 중심으로 추위가 매섭겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 영하 5도, 대전은 영하 2도 예상되고요.



바람도 약간 강하게 불어 들면서 체감하는 온도는 기온보다 더 낮겠습니다.



여전히 호남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 눈이 내리고 있습니다.



제주 산지와 울릉도에는 대설특보도 발효 중입니다.



오늘 충청 이남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 눈이 더 내릴 텐데요.



특히 전남 서해안 지역에 최고 5cm, 제주 산지에 2~7cm, 울릉도에는 3~8cm의 눈이 예상됩니다.



동쪽 지역에 대기의 건조함이 심합니다.



건조특보는 더욱 확대 강화됐는데요.



곳곳에서 화재 사고 소식도 들려오는 요즘인 만큼 불씨 관리 잘해주셔야겠습니다.



내일은 서울과 영남 지역을 제외한 전국에 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)