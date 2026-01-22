뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

OECD 경제단체 60% "상반기도 침체"…가파른 경기 침체 우려는↓

SBS 뉴스
작성 2026.01.22 12:32 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

OECD 회원국 경제계의 과반은 올해 상반기 글로벌 경기를 여전히 부정적으로 보고 있는 것으로 나타났습니다.

한국경제인협회는 OECD 경제산업자문위원회, BIAC의 '2025 경제정책 조사' 결과를 공개했습니다.

응답한 경제단체의 59.6%는 글로벌 경기 침체가 이어질 것으로 전망했습니다.

다만, 경기가 급격히 위축될 것으로 본 비율은 0.6%에 그쳤습니다.

지난해 하반기와 비교하면, 가파른 경기 침체에 대한 우려는 크게 줄어든 모습입니다.

글로벌 경영 환경에 대해서는 '보통'이라는 응답이 가장 많았고, '좋음'과 '나쁨'이 그 뒤를 이었습니다.

한국경제인협회는 무역·통상 갈등과 지정학적 리스크가 단기 충격을 넘어 중장기 비용으로 인식되고 있다고 설명했습니다.

투자 전망은 반대로 돌아서 올해 상반기에는 78.1%가 투자 증가를 예상했습니다.

특히 인공지능과 클라우드, 소프트웨어 분야에서는 대다수가 투자 확대를 전망했습니다.

다만, 인플레이션 상승에 따른 비용 부담이 투자를 제약할 수 있다는 우려도 함께 나왔습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지