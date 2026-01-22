이 대통령, 민주당 '코스피 5,000 특위'와 오찬

<앵커>



이재명 대통령이 민주당의 '코스피 5,000' 특별위원회와 함께 오찬을 하고 있습니다. 대선 공약으로 내걸었던 '코스피 5,000'을 달성한 걸 자축하고, 추가적인 제도 개선 등을 논의할 것으로 보입니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



'코스피 5,000 시대'를 지난 대선 주요 공약으로 내세웠던 이재명 대통령,



[이재명 대통령 (지난해 6월 2일) : '코리아 디스카운트'를 해소하고 코스피 5천 시대를 열겠습니다.]



공약이 실현된 오늘(22일) 이 대통령은 민주당의 '코스피 5,000 특별위원회'와 함께 오찬을 가졌습니다.



민주당 재선 의원인 오기형 위원장을 비롯해 특위 소속 민주당 의원 10여 명이 참석했습니다.



지난해 6월 출범한 특위는 주식시장 정상화를 위한 상법 개정을 중점적으로 추진해 왔는데, 오늘 오찬에서는 코스피가 일회성 상승에 그치지 않고 구조적으로 안정되도록 주가조작 등 불공정거래 근절, 3차 상법 개정안 추진 등이 논의될 전망입니다.



이 대통령은 어제 신년 기자회견에서 '코스피 5,000' 등 최근 주가 상승과 관련해 "그동안 왜곡됐던 경제가 제 모습을 찾아가는 중"이라 평가하며, 앞으로도 한반도 평화 정착과 기업 경영 투명화를 위한 제도 개선 추진을 통한 주식 시장 활성화를 약속했습니다.



[이재명 대통령 (어제, 신년 기자회견) : 주가 조작하면 집안 망한다는 걸 확실히 제가 보여줄 거예요. 경영 지배 리스크 그거 없애야죠, 공정하게. 법도 바꾸고, 제도도 바꾸고.]



민주당은 코스피 출범 46년 만의 대기록이라며, 만연해 있던 코리아 디스카운트를 해소해 코스피 6,000 7,000 시대를 만들어가겠다고 밝혔습니다.



이 대통령이 코스피 5,000 달성을 기념해 한국거래소를 찾을 거란 소문도 한때 돌았는데, 청와대는 현재로서는 이 대통령의 한국거래소 방문 계획은 없다고 밝혔습니다.



SBS 강민우입니다.