코스피 장중 5,000선 돌파…'사상 최초'

오늘(22일) 코스피가 개장 직후 5천 포인트를 돌파했습니다. 새해 첫 거래일에 4천300선을 돌파한 지 2주 만인데, 한국 증시 사상 최초입니다.



이태권 기자의 보도입니다.



어제 4천909포인트로 마감했던 코스피는 오늘 장이 열리자마자 상승 출발해 단숨에 5천 포인트를 넘겼습니다.



전장보다 77포인트, 1.57% 오른 4천987.06에 출발했는데, 개장 30분 만에 5천19선까지 치솟았습니다.



코스피가 5천대를 넘긴 건 한국 증시 사상 처음으로, '꿈의 지수'라고 불렸던 '오천피' 시대가 열렸습니다.



현재는 5천 선을 중심으로 등락을 거듭하고 있습니다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 15만 7천 원을 터치하며 역대 최고가를 경신했고, SK하이닉스도 급등하는 등 반도체 종목들의 상승세가 두드러졌습니다.



최근 CES에서 로봇 아틀라스를 발표한 뒤 급등하고 있는 현대차 역시 한때 59만 원까지 올라 사상 최고가를 또 경신했습니다.



지난 한 해 75.9% 오른 코스피는 새해 들어서도 꾸준히 상승세를 이어왔는데, 시장 기대보다도 더 빨리 '오천피'를 달성했다는 평가가 나옵니다.



그린란드를 둘러싼 미국과 유럽의 갈등이 밤사이 봉합된 것이 영향을 미쳤다는 관측입니다.



앞서 미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스 다보스포럼 연설에서 그린란드 병합을 위한 무력 사용을 하지 않겠다고 발언하면서 급반등 했습니다.



트럼프 대통령은 자신의 SNS인 트루스소셜에 유럽에 부과하려 한 관세도 철회하기로 했다고 밝혔는데, 미국 증시가 즉각 반응하며 주요 지수 모두 1%대 상승 마감했습니다.



환율은 이틀째 하락세를 보였습니다.



원 달러 환율은 어제보다 4.3원 내린 1천467원에서 출발해 1천465원 부근에서 움직이고 있습니다.



