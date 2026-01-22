김 총리, '2박 5일' 미국 방문 위해 출국…밴스 부통령 만남 주목

▲ 한미 간 현안을 논의하기 위해 방미하는 김민석 국무총리가 22일 인천국제공항 제2터미널에 도착하고 있다.

김민석 국무총리가 2박 5일 일정의 미국 방문을 위해 오늘(22일) 출국했습니다.김 총리는 오늘 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 미국 워싱턴DC행 비행기에 탑승했습니다.김 총리는 통상 정부 고위 관계자의 해외 출장에 수반되는 출국길 기자회견 없이 비교적 조용히 출국했습니다.수행원도 소수만 동행하는 것으로 전해졌습니다.그는 방미 기간 JD 밴스 미 부통령과 회담하는 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다.방문 기간에 연방 하원의원들과의 만남, 현지 동포 간담회도 예정돼 있습니다.김 총리는 워싱턴DC에 이어 뉴욕을 방문한 뒤 26일 오전 귀국합니다.총리실은 김 총리 방미에 대해 "한미관계의 안정적 지속과 강화에 긍정적으로 기여할 것"이라고 밝혔습니다.이번 출장은 김 총리 취임 후 첫 해외 출장입니다.국무총리가 1987년 민주화 이후 단독으로 미국에 방문하는 것은 이번이 처음입니다.트럼프 행정부가 반도체 관세 부과를 예고하는 등 통상 압박이 계속되는 상황에서 '국정 2인자'인 총리가 직접 나서 한국 정부의 입장을 전하고 산적한 현안을 조율하려는 취지로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)