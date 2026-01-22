뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김 총리, '2박 5일' 미국 방문 위해 출국…밴스 부통령 만남 주목

김혜영 기자
작성 2026.01.22 11:42 조회수
김 총리, '2박 5일' 미국 방문 위해 출국…밴스 부통령 만남 주목
▲ 한미 간 현안을 논의하기 위해 방미하는 김민석 국무총리가 22일 인천국제공항 제2터미널에 도착하고 있다.

김민석 국무총리가 2박 5일 일정의 미국 방문을 위해 오늘(22일) 출국했습니다.

김 총리는 오늘 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 미국 워싱턴DC행 비행기에 탑승했습니다.

김 총리는 통상 정부 고위 관계자의 해외 출장에 수반되는 출국길 기자회견 없이 비교적 조용히 출국했습니다.

수행원도 소수만 동행하는 것으로 전해졌습니다.

그는 방미 기간 JD 밴스 미 부통령과 회담하는 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다.

방문 기간에 연방 하원의원들과의 만남, 현지 동포 간담회도 예정돼 있습니다.

김 총리는 워싱턴DC에 이어 뉴욕을 방문한 뒤 26일 오전 귀국합니다.

총리실은 김 총리 방미에 대해 "한미관계의 안정적 지속과 강화에 긍정적으로 기여할 것"이라고 밝혔습니다.

이번 출장은 김 총리 취임 후 첫 해외 출장입니다.

국무총리가 1987년 민주화 이후 단독으로 미국에 방문하는 것은 이번이 처음입니다.

트럼프 행정부가 반도체 관세 부과를 예고하는 등 통상 압박이 계속되는 상황에서 '국정 2인자'인 총리가 직접 나서 한국 정부의 입장을 전하고 산적한 현안을 조율하려는 취지로 풀이됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지