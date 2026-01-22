국힘 유용원 "우크라이나 북한군 포로 송환 위해 특사 파견해야"

▲ 유용원 국민의힘 의원

국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원은 러시아-우크라이나 전쟁 과정에서 우크라이나에 붙잡힌 북한군 포로 2명의 송환을 위해 우리 정부가 특사를 파견해야 한다고 촉구했습니다.유 의원은 오늘(22일) 보도자료를 내고 우크라이나에 수용돼 있는 북한군 포로 이모 씨, 백모 씨의 국내 송환을 위해 우리 정부가 국가적 외교 역량을 총동원해야 한다고 강조했습니다.유 의원은 "이들이 북한으로 송환될 경우 북한 형법상 '반역죄'에 해당하기 때문에 처형·고문·정치범수용소 수감 등에 처할 위험이 높기에 대한민국으로의 송환을 간절히 희망하고 있는 것으로 추정된다"며, "제네바 제3협약 등 국제법상 '강제송환 금지의 원칙'과 '자발적 송환의 원칙'에 따라 본인의 의사에 반하여 사지로 끌려갈 것이 명백한 북한으로 이들을 돌려보내서는 안 된다"고 강조했습니다.이어 "정부는 더 이상 지켜만 볼 것이 아니라, 다음 달 러시아-우크라이나 전쟁 개전 4주년에 맞추어 우크라이나 현지로 여야 의원을 포함한 초당적인 특사를 파견해야 한다"며, "현지 당국과의 직접 협상을 통해 인도적 차원의 송환 절차를 마무리 짓는 결단이 필요하다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)