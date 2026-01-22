뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일, 미 관세에 작년 대미 무역흑자 12.6%↓·수출 4.1%↓

곽상은 기자
작성 2026.01.22 11:21 조회수
일, 미 관세에 작년 대미 무역흑자 12.6%↓·수출 4.1%↓
▲ 일본 도쿄 항구

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 부과 조치 영향으로 지난해 일본의 대미 수출액과 무역흑자 규모가 모두 감소한 것으로 나타났습니다.

일본 재무성이 오늘(22일) 발표한 2025년 무역통계(속보치)에 따르면 일본의 대미 수출은 한 해 전 대비 4.1% 줄어든 20조 4천140억 엔, 우리 돈 약 189조 원이었습니다.

일본의 대미 수출액이 감소한 건 5년 만이라고 교도통신은 전했습니다.

대미 자동차 수출은 11.4% 줄어든 5조 3천409억 엔 규모로 집계됐습니다.

대미 수입은 1.6% 증가한 12조 8천926억 엔, 119조 원이었고, 대미 무역흑자는 7조 5천214억 엔, 약 70조 원 규모로 1년 만에 12.6% 감소했습니다.

중국에 대한 수출액은 0.4% 감소한 18조 7천795억 엔이었고, 수입액은 5.5% 증가한 26조 6천941억 엔으로 집계됐습니다.

전체 무역수지는 2조 6천507억 엔, 약 24조 5천억 원 적자로 나타났습니다.

5년 연속 적자를 이어갔지만, 규모는 한 해 전보다 52.9% 줄었습니다.

총수출액은 3.1% 증가한 110조 4천480억 엔, 약 1천23조 5천억 원으로 역대 최고치를 경신했습니다.

수입액은 0.3% 늘어난 113조 987억 엔, 약 1천48조 원이었습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지