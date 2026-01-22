'관봉권 의혹' 최재현 검사, 상설특검 휴대전화 포렌식 참관

▲ 최재현 서울중앙지검 검사

서울남부지검에서 건진법사 전성배 씨를 수사했던 최재현 검사가 '관봉권 띠지 폐기 의혹'과 관련해 안권섭 상설특별검사팀의 휴대전화 포렌식 작업을 참관하기 위해 오늘(22일) 출석했습니다.법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전 최 검사의 휴대전화 포렌식 작업을 진행하고 있습니다.특검팀은 앞서 남부지검이 지난 2024년 12월 전 씨의 자택을 압수수색할 때 확보한 5천만 원 상당의 한국은행 관봉권 등 현금다발의 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실한 경위를 수사 중입니다.특검팀은 남부지검 윗선의 지시로 관봉권 띠지와 스티커를 의도적으로 폐기했는지 등을 확인하고자 지난 20일 최 검사가 근무하는 서울중앙지검을 압수수색해 그의 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌습니다.압수수색 대상에는 남부지검에서 수사와 압수물 관리 등에 관여한 수사계장과 압수계 소속 수사관의 PC 등도 포함됐습니다.특검팀은 최 검사의 압수물을 분석해 관봉권 스티커와 띠지 분실 당시 최 검사가 수사관에게 폐기 등을 지시했거나 분실 사실을 은폐하기 위해 논의한 정황이 있는지를 들여다볼 것으로 보입니다.아울러 특검팀은 조만간 최 검사를 피의자 신분으로 불러 구체적인 사실관계를 확인할 것으로 전망됩니다.최 검사는 지난해 9월 열린 국회 청문회에서 '관봉권 띠지 등 분실이 고의적 증거 인멸 아니냐'는 지적에 "검찰에서 고의로 인멸하고 은폐했다는 취지로 (청문회가) 진행되고 있는데, 그건 사실이 아니다"라고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)