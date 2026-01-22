일-EU "희토류 탈중국"…민관 협력 프로젝트 가동

▲ 중국 장시성의 희토류 광산

일본과 유럽연합 EU가 희토류를 포함한 중요 광물의 공급망 다각화를 위해 민관 협력 프로젝트를 구축하는 등 조속히 협력해 나가기로 했습니다.NHK와 교도통신에 따르면 세계경제포럼 연차총회(다보스포럼)에 참석하기 위해 스위스를 방문 중인 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 현지시간 21일 스테판 세주르네 EU 산업 담당 집행위원 등과 회담하고 이같이 합의했습니다.양측은 회담 후 "희토류 등 중요 광물의 공급망을 다각화하기 위해 민관 협력 프로젝트 구축을 위한 협력을 조속히 시행한다"는 내용을 담은 공동 문서를 발표했습니다.일본과 EU의 희토류 등 중요 광물 공급망 다각화 협력은 중국 정부가 이달 들어 이중용도(민수용·군수용으로 모두 사용 가능) 물자의 일본 수출 규제를 강화하겠다고 밝힌 데 대한 대응 차원으로 받아들여집니다.일본에선 중국의 수출 규제 방침 발표 이후 중국 의존도가 높은 희토류 확보가 어려워질 거라는 기업들의 우려가 커진 상황입니다.일본의 희토류 중국 의존도는 2008년 85%에서 2020년에는 58% 수준으로 낮아졌지만, 여전히 높은 수준입니다.(사진=AP, 연합뉴스)