[단독] "골탕 먹이려고"…제 발로 찾아온 차량 절도 피의자

▲ 서울 양천경찰서

무면허 상태로 술을 마신 채 남의 차량을 훔친 남성이 자신의 차량 절도를 자수하겠다고 지구대를 찾았다가 경찰에 붙잡혔습니다.서울 양천경찰서는 20대 남성 A 씨를 절도와 무면허, 음주운전 등 혐의로 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 18일 새벽 6시 반쯤 서울 마포구의 한 도로에서 타인 소유의 승합차를 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.A 씨는 인근에서 술을 마신 뒤, 만취 상태로 택시를 기다리던 중 길가에 승합차를 세워둔 70대 남성 B 씨와 시비가 붙은 것으로 조사됐습니다.말다툼을 벌이던 B 씨가 열쇠를 꽂아둔 채 차량을 두고 가버리자 A 씨는 차량을 훔쳐 그대로 달아났습니다.20여 분간 차를 몬 A 씨는 서울 영등포구의 한 도로에 차를 세운 채 5시간가량 잠들었다가, 자신이 차량을 훔쳤다는 사실을 깨닫자 겁을 먹고 인근 지구대에 자수하기 위해 직접 차를 몰아 방문한 것으로 파악됐습니다.A 씨의 어눌한 말투 등을 의심한 경찰이 음주 측정에 나선 결과, 혈중알코올농도는 0.118%로 면허취소 수준이었습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "택시를 잡는데 길에 승합차가 세워져 있어 B 씨와 시비가 붙었다"며 "골탕 먹이기 위해 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.A 씨와 B 씨는 서로 모르는 사이인 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨를 불구속 입건해 정확한 범행 경위를 조사하고 있습니다.