저소득층 노인 '간병 SOS', 경기도 16개 시군으로 확대

▲ 경기도 간병 SOS 프로젝트

경기도는 전국 광역지자체 가운데 처음 도입한 '간병 SOS 프로젝트'에 올해부터 포천시가 동참하며 사업 시행 시군이 모두 16곳으로 늘어났다고 22일 밝혔습니다.간병 SOS 프로젝트는 도내에 거주하는 기초생활수급·차상위계층 가운데 상해·질병으로 병원급 의료기관 이상에 입원해 간병 서비스를 받은 65세 이상 노인에게 횟수와 관계없이 연간 최대 120만 원의 간병비를 지원하는 사업입니다.지난해 가평·과천·광명·광주·남양주·동두천·시흥·안성·양평·여주·연천·의왕·이천·평택·화성 등 15개 시군에서 1천346건의 간병비를 지급했습니다.지원 연령대는 80대가 42.1%로 가장 많았고 70대 33.7%, 90대 12.2%, 60대 12.0% 등의 순이었습니다.자격별로는 생계급여 수급자가 74.4%로 대부분을 차지했으며, 주거급여 10.9%, 의료급여 8.4%, 차상위계층 6.3% 순으로 나타났습니다.주요 상병은 골절(20.4%), 치매(17.7%), 뇌경색(11.0%), 폐렴(9.3%), 암(7.9%) 등이었습니다.간병 SOS 프로젝트 신청은 거주지 행정복지센터나 경기민원24(gg24.gg.go.kr)를 이용하면 됩니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)