'제주항공 참사' 공항공사 등 11곳 압수수색…"추가 자료 확보"

이종훈 기자
작성 2026.01.22 10:19 조회수
▲ 전남지방경찰청

12·29 제주항공 참사를 수사 중인 경찰이 콘크리트 둔덕(방위각 시설) 관련 자료 등을 추가로 확보하기 위한 압수수색을 실시했습니다.

전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 오늘(22일) 오전 서울지방항공청, 한국공항공사 와 로컬라이저 관계 업체 등 9개 기관 11개 곳에 수사관 49명을 보내 관련 자료를 확보했습니다.

이 가운데 상당수는 콘크리트 둔덕으로 이뤄진 방위각 시설의 설치·관리와 관련한 자료로 알려졌습니다.

경찰은 사고 직후 공항 공사 등 관련 기관을 압수 수색을 한 뒤 추가로 필요한 자료는 임의 제출 형식으로 받아왔으나 부족한 자료를 보완하기 위해 추가 압수수색을 한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 최근 콘크리트 둔덕을 방치한 혐의로 국토부 관계자를 추가 입건하는 등 모두 44명을 업무상과실치사상 등 혐의로 조사하고 있습니다.

경찰 관계자는 "그동안 확보한 자료와 진술 등을 토대로 추가 자료를 확보하기 위한 절차"라며 "자료 분석 등을 통해 수사를 계속 이어갈 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
