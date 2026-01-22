국민 절반 "올해 소비 늘릴 것"…최대 리스크는 '고환율·고물가'

▲ 대국민 소비촉진 행사 '코리아 그랜드 페스티벌'

이미지 확대하기

올해 국민 중 절반 이상은 작년보다 소비 금액을 늘릴 계획이라는 조사 결과가 나왔습니다.소득을 기준으로 상위 60%까지는 소비를 늘릴 계획인 경우가 더 많고, 나머지 하위 40%는 축소할 계획인 경우가 더 많아 소비심리가 엇갈린 것으로 나타났습니다.한국경제인협회(한경협)는 여론조사 전문기관인 모노리서치에 의뢰해 지난달 성인 1천 명을 대상으로 실시한 '2026년 국민 소비지출계획 조사' 결과 이같이 나타났다고 오늘(22일) 밝혔습니다.조사에 따르면 전체 응답자의 54.8%는 올해 소비를 전년 대비 확대할 계획이라고 밝혔습니다.비율로는 0∼5% 늘린다는 응답이 24.4%로 가장 높았고, 5∼10%는 13.9%, 10∼15%는 13.9% 등이었습니다.다른 45.2%는 지출을 축소할 계획이라고 했습니다.0∼5% 줄일 것이라는 응답이 13.7%였고, -5∼-10%(9%), -10∼-15%(7.3%) 등이 뒤를 이었습니다.올해 소비 계획은 소득 수준에 따라 차이가 큰 것으로 나타났습니다.소득 분위별로 보면 하위 40%(1∼2분위)는 올해 소비를 작년에 비해 줄일 것이라는 응답이, 상위 60%(3∼5분위)는 소비를 늘릴 것이라는 응답이 다수를 차지했습니다.소득을 줄이겠다는 경우는 하위 20%(1분위)에서 60.3%로 가장 많았습니다.이어 2분위(50.9%), 3분위(40.1%), 5분위(38.7%), 4분위(36.5%) 순이었습니다.소비를 늘리는 이유로는 소비인식 변화(생활환경·가치관 변화)가 18.7%로 가장 많이 나왔습니다.취업 기대 및 근로소득 증가(14.4%), 물가안정(13.8%) 등이 뒤를 이었습니다.반대로 소비를 줄이는 이유로는 고물가(29.2%), 실직 우려 또는 근로소득 감소(21.7%), 자산 및 기타소득 감소(9.2%) 등이 나왔습니다.올해 소비활동에 영향을 미치는 최대 리스크로는 응답자의 44.1%가 '고환율·고물가 지속'을 지목했습니다.세금·공과금 부담 증가(15.6%), 민간 부채 및 금융 불안(12.1%) 등도 소비를 제약할 수 있는 요인으로 꼽혔습니다.소비가 본격적으로 활성화되는 시점에 대해서는 절반 이상(53.3%)이 올해 하반기 이후라고 답했습니다.구체적으로 2026년 하반기(22.4%), 2027년(19.3%, 상반기 13.9%·하반기 5.4%), 2028년 이후(11.6%) 순이었습니다.소비 확대 계획에도 불구하고 실제 소비를 늘리기 위한 가계의 주머니 사정은 여의찮은 것으로 나타났습니다.가계 소비 여력에 대한 물음에 응답자의 41.2%(부족 30.6%·매우 부족 10.6%)가 부족하다고 답했습니다.충분할 것이라는 응답은 8.3%(충분 6.9%·매우 충분 1.4%)로 부족 응답의 5분의 1에 그쳤습니다.한경협은 소비 계획에 비해 실제 소비 여력이 부족하거나 향후 소비 회복이 일부 계층에 국한될 경우 내수 진작 효과가 떨어질 것으로 우려하며 소비 여력 제고와 저소득층의 소비 여건 개선을 위한 정책이 중요하다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)