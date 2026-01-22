경찰, '조폭·전 국가대표 가담' 도박 조직 23명 적발…판돈 2조 원

▲ 도박 사무실

조직폭력배와 전직 국가대표 메달리스트가 가담한 기업형 도박 조직이 경찰에 적발됐습니다.부산경찰청 형사기동대는 상습도박, 전기통신사업법 위반, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 총책인 40대 남성 A 씨 등 23명을 검거해 이중 조직폭력배 2명을 포함한 7명을 구속했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨 등은 2022년 4월부터 2025년 9월까지 부산 해운대구 일대 오피스텔에 마련한 사무실을 거점으로 불법 도박사이트에서 도박판을 벌여 36억 원의 부당수익을 올린 혐의를 받습니다.해당 기간 판돈은 모두 2조 1천억 원인 것으로 추산됐습니다.이들은 단속을 피해 오피스텔 8곳을 전전하며 20대가 넘는 노트북과 대포폰 45대를 두고 도박사이트에 접속한 뒤 '양방 베팅' 수법으로 도박을 벌였습니다.양방 베팅은 사이트를 여러 개 띄워놓고 모든 경우의 수에 베팅하는 방식의 도박으로 어떤 경우에도 돈을 딸 수 있습니다.A 씨 일당은 사전에 해당 도박사이트 운영자와 공모해 일정액의 배당금도 챙겼습니다.조직원들은 주야간 2교대로 투입돼 24시간 내내 도박을 벌였습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 도박사이트 회원 가입, 도박 자금 마련, 사무실 임대료 지급 등을 총괄하면서 부산지역 조폭 2명과 전직 국가대표 아시안게임 동메달리스트를 범행에 가담시켰습니다.조폭들은 사무실 운영과 인력관리를 맡았고, A 씨 지인이던 운동선수는 자동 베팅 프로그램인 매크로를 사용하며 베팅을 전담했습니다.경찰은 A 씨에 대해 2억 7천만 원 상당의 기소 전 추징 보전을 마친 데 이어 은닉된 자금을 추적하고 있습니다.경찰 관계자는 "조폭이 불법 도박을 통해 조직 자금을 확보하고, 전직 국가대표 선수까지 범죄에 가담한 중대 사건"이라며 "필리핀으로 도주한 다른 총책 1명과 도박 사이트 운영조직에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다"고 말했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)