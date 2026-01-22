"그린란드 속보 떴다!" 다보스포럼 뒤집은 트럼프 발언 '국채 걱정'?…푸틴 "내가 땅값 알려줘?" 불쑥 껴들자 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 21일 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국을 상대로 2월 1일부터 부과하기로 한 관세를 "부과하지 않기로 결정했다"고 밝혔습니다.



스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼 연차총회 일명 다보스포럼에 참석 중인 트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS 트루스소셜에 "마르크 뤼터 NAT 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로, 그린란드와 사실상 전체 북극 지역에 관한 미래 합의의 틀(framework)을 만들었다"며 이같이 적었습니다.



트럼프 대통령은 "이 해결책이 실현된다면 미국과 모든 나토 회원국에 매우 유익할 것"이라고 덧붙였습니다.



그는 또 "그린란드에 적용되는 골든돔에 대해선 추가 논의가 진행 중"이라며 "논의가 진전됨에 따라 추가 정보가 제공될 것"이라고 밝혔습니다.



이어 "JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스티브 윗코프 특사와 필요할 경우 다양한 다른 사람들이 협상을 맡을 것이며, 그들은 나에게 직접 보고할 것"이라고 했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 17일 그린란드에 병력을 파견한 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등 8개국에 대해 2월 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있습니다.



당시 이들 국가는 트럼프 대통령이 그린란드 병합을 위해 군사 행동 가능성까지 거론하자 그린란드에 병력을 파견했으며, 트럼프 대통령은 관세 카드를 꺼내 들면서 미국과 나토 동맹국 간 '강 대 강 충돌' 국면이 이어져 왔습니다.



트럼프 대통령이 관세를 부과하지 않겠다고 공언한 만큼 이날 뤼터 사무총장과 다보스 현지에서 가진 회담에서 어느 정도 합의에 이른 것으로 보입니다.



하지만, 트럼프 대통령은 자신이 언급한 '미래 합의의 틀'의 구체적인 내용에 대해서는 밝히지 않았습니다.



이에 앞서 트럼프 대통령은 이날 다보스 포럼 연설에서 그린란드에 대한 소유권을 미국이 가져야 한다는 주장을 고수하면서도, 그것을 이루기 위해 군사력을 사용하지는 않겠다고 밝혔습니다.



한편 트럼프 대통령이 제안한 '평화위원회'에 참여하기로 한 푸틴 러시아 대통령은 이날 국가안보 회의를 주재하며 그린란드 사태에 대해 "그린란드에서 벌어지는 일은 우리와 무관하다"며 사태에 거리를 두는 모습을 보였습니다.



그러면서 "덴마크는 항상 그린란드를 식민지로 취급했다"며 "잔혹하지는 않더라도 상당히 가혹하게 대했다"고 주장했습니다.



이어 "알래스카와 그린란드의 크기를 비교하며 그린란드의 현 가치는 "약 2억~2억 5천만 달러" 수준이라며 "역사적인 금 가격을 기준으로 계산하면 10억 달러에 가까울 것"이라고 했습니다.



푸틴 대통령은 "미국이 이 금액을 감당할 수 있을 것 같다"라고 말했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 권나연, 제작 : 디지털뉴스부)