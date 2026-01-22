에콰도르, 콜롬비아에 30% 관세…"마약 방지 협조 부족"

▲ 콜롬비아 국기

폭력적인 카르텔 활동으로 치안 불안 사태를 겪는 에콰도르가 마약 밀매 대응 협조 부족을 문제 삼으며 '이웃 국가' 콜롬비아산 제품에 30% 관세를 부과하기로 했습니다.다니엘 노보아 에콰도르 대통령은 현지시간 21일 자신의 SNS에 "10억 달러(1조 4천700억 원 상당) 규모 대콜롬비아 무역 적자에도 우리는 국경 지대 보안 문제에 있어 상호성 부족과 단호한 조처 부재 상황에 직면했다"며 "2월 1일부터 콜롬비아산 수입품에 대해 30%의 안전세를 매기겠다"고 적었습니다.친미 중도우파 성향의 노보아 대통령은 "우리 군대는 마약 밀매와 연계된 범죄 조직과 콜롬비아 국경에서 어떠한 협력 체계도 없이 맞서 싸우고 있다"면서 "(안전세는) 국경 지역에서 마약 밀매에 함께 대응하기 위한 실질적 약속을 담보할 수 있을 때까지 유지될 것"이라고 덧붙였습니다.코카인 주요 생산국인 콜롬비아와 페루 사이에 끼어 있는 에콰도르는 최근 수년 새 영향력 확장에 나선 카르텔들의 활동 무대로 변했습니다.해안 도시를 중심으로 미국과 유럽 등지로의 마약 운송로 확보를 위한 폭력 집단 간 충돌이 급증했는데, 이 과정에서 정치인과 일반 대중을 대상으로 한 테러 역시 빈번해졌습니다.범죄 퇴치를 핵심 국정과제로 꼽는 노보아 대통령은 여러 차례 국가비상사태를 선포한 데 이어 최근에는 살인율 증가로 신음하는 주요 3개 도시에 1만 명 이상의 장병을 배치했습니다.에콰도르는 앞서 지난해엔 외교적 긴장을 이어온 멕시코에 '누적된 무역 적자'를 명분으로 27% 수입 관세 부과 방침을 밝힌 바 있습니다.(사진=게티이미지)