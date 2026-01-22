프로당구 하나카드, SK렌터카 꺾고 통산 2회 우승 달성

▲ 주먹을 불끈 쥐고 기뻐하는 하나카드 김병호

하나카드가 프로당구(PBA) 왕좌를 2년 만에 탈환하고 팀리그 사상 최초로 통산 두 번째 우승을 달성했습니다.하나카드는 어제(21일) 저녁 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026 포스트시즌' 파이널(7전 4승제) 6차전에서 SK렌터카를 세트 점수 4대 1로 제압했습니다.하나카드는 파이널 전적 4승 2패로 2023-2024시즌 우승 이후 2년 만에 패권 탈환에 성공했습니다.창단 3시즌 만에 거둔 두 번째 우승으로, PBA 팀리그에서 2회 우승을 차지한 팀은 하나카드가 처음입니다.우승으로 가는 과정은 극적이었습니다.정규리그 1위를 달리다 5라운드 부진으로 3위까지 밀려난 하나카드는 준플레이오프부터 시작해야 했습니다.준플레이오프에서 크라운해태(2승 1패), 플레이오프에서 웰컴저축은행(3승 1패)을 차례로 꺾어 기세를 올린 하나카드는 파이널에서 정규 1위 SK렌터카마저 무너뜨렸습니다.하나카드는 앞선 5차전에서 세트 점수 2대 4로 패했으나 전열을 정비한 6차전에서 시리즈를 끝냈습니다.1세트 남자복식에 나선 신정주-무라트 나지 초클루(튀르키예)조가 11대 10으로 기선을 제압했습니다.2세트 여자복식은 내줬지만, 3세트 남자 단식에서 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 15대 9로 승리하며 다시 앞섰습니다.승부처는 4세트 혼합복식이었는데, 초클루와 사카이 아야코(일본)가 호흡을 맞춰 2이닝 만에 9대 2 완승했습니다.이어진 5세트 남자 단식에 다시 나선 초클루는 3이닝 만에 11대 5로 경기를 매조지며 우승을 확정했습니다.파이널 최우수선수(MVP)는 '당구 여제' 김가영에게 돌아갔습니다.김가영은 파이널에서 6승 3패, 애버리지 1.278로 활약해 상금 500만 원의 주인공이 됐습니다.팀 리더 김병호는 통산 3번째 팀리그 우승컵을 들어 올리며 '우승 청부사'의 면모를 보였습니다.PBA는 오는 25일부터 같은 장소에서 시즌 마지막 정규투어인 '웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십'에 들어갑니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)