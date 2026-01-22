뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

MLB 양키스, 벨린저와 5년 2천400억 원 FA 계약

편광현 기자
작성 2026.01.22 08:13 조회수
MLB 양키스, 벨린저와 5년 2천400억 원 FA 계약
▲ 양키스와 계약한 코디 벨린저

강타자 코디 벨린저(30)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스에 잔류합니다.

MLB닷컴 등 미국 매체들은 오늘(22일, 한국시간) 양키스와 벨린저가 계약기간 5년, 총액 1억 6천250만 달러(약 2천384억 원)에 자유계약선수(FA) 계약에 합의했다고 보도했습니다.

MLB닷컴은 "계약엔 트레이드 거부 조항과 2027시즌 및 2028시즌 종료 후 옵트 아웃(계약 파기 권한)이 들어갔고, 계약금은 2천만 달러"라며 "양키스는 신체검사 후 계약 내용을 발표할 예정"이라고 전했습니다.

아울러 "양키스는 올겨울 두 차례 이상 계약 조건을 제시했으나 벨린저는 7년 이상의 장기 계약을 바라며 거부했다"며 "양키스는 더 움직이지 않았고, 결국 벨린저는 5년 계약을 받아들이고 원소속팀에 잔류하기로 했다"고 계약 과정을 설명했습니다.

이로써 양키스는 2026시즌 벨린저-트렌트 그리셤-에런 저지로 강력한 외야 라인업을 구축하게 됐습니다.

벨린저는 로스앤젤레스 다저스에서 뛰던 2019년 47홈런을 때려 내셔널리그 최우수선수(MVP)에 뽑힌 정상급 야수입니다.

그러나 그는 2020시즌부터 3년 연속 극심한 슬럼프를 겪다가 2022시즌 종료 후 다저스에서 쫓겨났습니다.

시카고 컵스와 1년 계약하는 등 굴욕적인 대우를 받았던 벨린저는 2023시즌 화려하게 부활했고 2025시즌을 앞두고 트레이드를 통해 양키스로 이적했습니다.

벨린저는 지난해 152경기에 출전해 타율 0.272, 29홈런, 98타점, OPS(출루율+장타율) 0.814를 기록하면서 몸값을 키웠습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지