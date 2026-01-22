전남 광양 산불 이틀째…진화율 80％·축구장 58개 불에 타

▲ 21일 오후 3시 31분께 전남 광양시 옥곡면에서 산불이 확산하고 있다.

전남 광양에서 난 산불의 진화 작업이 이틀째 이어지고 있습니다.오늘(22일) 산림청과 전남소방본부에 따르면 진화 차량 38대·인력 322명을 투입해 전남 광양시 옥곡면 한 야산에서 진화 작업을 하고 있습니다.산불은 전날 오후 3시 2분 인근 주택에서 난 불이 야산으로 번지면서 시작돼 15시간 넘게 이어지고 있습니다.불로 인한 인명 피해는 없지만, 현재까지 축구장(0.714㏊) 58개에 해당하는 산림 42㏊가 불에 탔습니다.산불 영향 구역은 42.37㏊로 전날과 같고, 화선 길이 3.83㎞ 중 2.51㎞의 진화가 완료됐으며, 주불이 80％ 잡혔다고 산림청은 설명했습니다.산림청은 해가 뜨는 오전 7시 30분부터 야간 진화체제를 해제하고 헬기 26대를 순차 투입해 이날 중 불을 끈다는 계획입니다.야간 진화 작업에는 열화상 카메라를 장착한 수리온 헬기도 처음으로 투입돼 현장 상황을 파악하는 데 사용됐습니다.불이 난 주택과 야산 인근인 옥곡면·진상면 주민 등 100여 명은 면사무소·복지센터에 마련된 대피시설로 이동했고, 일부 주민은 다른 지역으로 대피하기도 했습니다.전남소방본부 관계자는 "인명피해가 발생하지 않도록 산림청과 함께 불을 끄는 데 총력을 기울이겠다"고 말했습니다.(사진=전남소방본부 제공, 연합뉴스)