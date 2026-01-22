뉴스
MLB 세인트루이스 포수 몰리나, 친정팀 프런트로 입사

편광현 기자
작성 2026.01.22 07:30 조회수
MLB 세인트루이스 포수 몰리나, 친정팀 프런트로 입사
▲ 야디에르 몰리나

미국프로야구 메이저리그(MLB)를 풍미했던 '올스타 포수' 야디에르 몰리나(43)가 친정팀 프런트로 복귀합니다.

세인트루이스 카디널스는 오늘(22일, 한국시간) 몰리나를 구단 사장 특별보좌역으로 영입했다고 발표했습니다.

푸에르토리코 출신인 몰리나는 2004년 데뷔해 2022년 은퇴할 때까지 세인트루이스에서만 포수 마스크를 썼습니다.

빅리그 19년 통산 2,226경기에서 타율 0.277, 176홈런, 1,022타점을 기록했습니다.

포수로서 최고의 수비력을 평가받은 몰리나는 올스타에 10차례 뽑혔고 골든글러브는 9차례 받았습니다.

또한 몰리나는 유일하게 한 팀에서 2천 경기 이상 출전한 포수입니다.

그는 한국프로야구 출신인 오승환(43·은퇴)과 김광현(37·SSG 랜더스)의 공도 받았습니다.

은퇴 후 푸에르토리코에서 지도자 생활을 했던 몰리나는 지난해 중반 세인트루이스의 임시 코치로 복귀했습니다.

올해부터 프런트에 정식 입사한 몰리나는 포수 훈련과 경기 전략 등에 조언을 건넬 예정입니다.

체임 블룸 세인트루이스 야구 부문 사장은 "가장 위대한 포수 중 한 명인 몰리나가 많은 역할을 해 줄 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
