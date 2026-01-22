여당만 찾은 정무수석…"목숨 건 단식에 무관심"

<앵커>



홍익표 청와대 정무수석이 취임 이후 처음으로 국회를 찾아 민주당 지도부만 예방하고 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표는 만나지 않았습니다. 국민의힘은 대통령과 여당이 장 대표의 단식에 관심이 없다고 규탄했습니다.



하정연 기자입니다.



취임 인사차 국회를 방문한 홍익표 청와대 정무수석에게 정청래 민주당 대표는 적임자라며 환대했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이심정심, 이재명의 마음, 정청래의 마음이 똑같았습니다. 그래서 너무 기뻤습니다.]



홍 수석은 국회와 소통이 자신의 역할이라며 국회 뜻을 최대한 존중하겠다고 말했습니다.



[홍익표/신임 청와대 정무수석 : 제 역할은 야당을 포함한 국회와 소통하는 역할이고 언제든지 소통하면서….]



같은 시각, 보수 진영 출신으로 이재명 정부에 합류한 이석연 대통령 직속 국민통합위원장은 단식 농성 일주일째인 장동혁 국민의힘 대표를 찾았습니다.



[이석연/국민통합위원장 : 대통령 실장이나 정무수석이 먼저 와서 살펴보고, 또 뭔가를 메시지를 전달하는 것이 최소한의 예의다….]



하지만 홍 수석은 가까운 곳에 있는 단식 농성장은 찾지 않고 국회를 떠났습니다.



[홍익표/신임 청와대 정무수석 : (장동혁 대표 방문은?) 아, 그건 아직 결정된 바 없습니다.]



이재명 대통령은 오늘 신년 기자회견에서 장 대표가 단독 회담을 요구하는 데 대해 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"며 사실상 거절의 뜻을 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 뭐든지 제가 개별 정당과 소위 말하는 직접 대화, 직거래를 하면 여야 관계나 여의도 국회는 어떻게 되겠어요.]



국민의힘은 이 대통령이 통합을 말하지만, 제1야당 대표의 목숨을 건 단식엔 전혀 관심이 없다고 성토했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 나는 저 구중궁궐 깊은 곳에 있는 사람이다, 국회에서 알아서 논의해라….]



신년 기자회견에 대해서는 중언부언의 만담집이라면서 부동산과 환율 문제에 남 탓만 하는 등 무능, 무책임만 내비쳤다고 혹평했습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 유미라)