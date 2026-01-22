"시신더미 속 사흘간 죽은 척…이란군 확인 사살 피하려"

▲ 이란 반정부 시위

이란에서 반정부시위에 참여했던 한 청년이 실탄을 쏘는 군인들에 두려움을 느껴 한동안 죽은 척을 했다는 사연이 알려졌습니다.21일(현지시간) 이란인권기록센터(IHRDC)에 따르면 시위가 한창이던 시기 밖으로 나선 한 남성이 좀처럼 집으로 돌아오지 않자 가족이 그를 찾으러 나섰습니다.이들은 수도 테헤란의 병원과 공동묘지까지 들르고도 아들을 찾지 못하자 시위가 활발했던 테헤란 인근 카흐리자크로 향했습니다.가족은 시신 더미를 샅샅이 뒤진 끝에 총상을 입은 아들을 극적으로 발견해 병원으로 옮겼습니다.그는 군인들의 확인사살을 피하려 시신을 담는 봉투 안에 들어가 3일간 식음을 전폐하고 미동도 없이 누워있었다고 합니다.IHRDC는 이란 현지의 인터넷·통신이 차단된 탓에 이 증언을 독립적으로 검증하지는 못했다면서도 "사랑하는 사람을 찾기 위해 병원과 영안실, 보안시설을 헤매는 가족의 압박을 적나라하게 보여주는 이야기"라고 지적했습니다.카흐리자크는 지난 8∼12일 이란 당국이 강도 높은 진압에 나선 지역 중 하나로 알려졌습니다.당시 시신 가방이 쌓인 카흐리자크 법의학센터 앞에 유족들이 울부짖는 장면이 소셜미디어에 확산하면서 국제사회에 충격을 안겼습니다.