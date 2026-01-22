뉴스
'강선우 1억' 김경, 다른 여당 의원도 돈 건넸나…모의정황 녹취

유영규 기자
작성 2026.01.22 05:49 조회수
'강선우 1억' 김경, 다른 여당 의원도 돈 건넸나…모의정황 녹취
▲ 김경 서울시의원

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억 원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 다른 민주당 의원에게 대한 금품 전달을 모의하는 듯한 정황이 담긴 녹취파일을 경찰이 확보했습니다.

21일 연합뉴스 취재를 종합하면 경찰은 서울시 선거관리위원회로부터 지난 19일쯤 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A 씨에 대한 신고를 접수하고 기초적인 사실관계를 파악 중입니다.

경찰이 입수한 녹취는 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A 씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용인 것으로 전해졌습니다.

이 과정에서 민주당 현직 의원들이 거명됐다고 합니다.

경찰은 녹취를 제공한 당사자를 불러 조사한 것으로 알려졌으나, 김 시의원이 실제 금품이 전달했는지 등의 사실관계는 확인된 바 없다는 신중한 입장입니다.

경찰 관계자는 "선관위에서도 문제가 되는 것은 김 시의원과 A 씨라 판단해 두 명을 이첩했다. 국회의원은 대상자에 포함되지 않았다"며 "(사실관계를) 차근차근 살펴볼 예정"이라고 말했습니다.

김 시의원은 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강 의원에게 1억 원의 뇌물을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.
