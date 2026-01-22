젠슨 황 "AI 인프라에 수천조원 더 필요…일자리 늘 것"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

AI 인프라를 건설하는 데 앞으로 추가로 수조 달러가 필요할 거라고 젠슨 황 엔비디아 CEO가 내다봤습니다.황 CEO는 현지 시간 21일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 진행된 래리 핑크 블랙록 CEO와의 대담에서 "AI 열풍은 인류 역사상 최대 규모의 인프라 구축을 시작하게 했다"며 "지금까지 수천억 달러가 투입됐지만 추가로 수조 달러 규모의 인프라가 증축돼야 한다"고 말했다고 AFP, 블룸버그 통신이 보도했습니다.그는 이처럼 투자가 이뤄져야 하는 AI 인프라 영역으로 에너지, 칩·컴퓨팅 인프라, 클라우드 데이터센터, AI 모델, 애플리케이션 등을 들며 이를 하단에서 시작해 상단으로 쌓아 올리는 '5단 케이크'로 비유했습니다.이어 이 같은 구조 때문에 AI 발전이 건설업이나 제조업부터 소프트웨어까지 경제 전반에 걸쳐 일자리를 창출하게 될 것이라고 강조했습니다.그는 "데이터센터 건설 수요 덕분에 배관공이나 전기기사, 건설 노동자들이 억대 연봉을 받을 수 있을 것"이라고 내다봤습니다.특히 가장 큰 경제적 이익은 최상단에 해당하는 AI 소프트웨어인 애플리케이션에서 나올 것이라고 예견했습니다.일각에서 제기되는 'AI 거품론'도 일축했습니다.그는 "AI 거품은 투자 규모가 크기 때문에 발생하고, 투자 규모가 큰 이유는 5단에 이르는 AI 인프라를 구축해야 하기 때문"이라며 "이 기회는 진정으로 특별하다고 생각한다"고 말했습니다.그는 또 "AI는 필수적인 국가 인프라"라며 모든 국가가 AI를 전기나 도로처럼 취급해야 한다고 주장했습니다.그는 AI가 선진국과의 기술 격차를 좁힐 기회를 개발도상국에 제공할 수 있다면서 이를 제대로 활용하기 위해서는 AI를 활용하는 방법인 'AI 문해력' 교육이 필요하다고 당부했습니다.블룸버그 통신은 전날 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 중국에 엔비디아 칩을 파는 것은 북한에 핵무기를 파는 것과 같다고 비판했음에도 이날 사회를 맡은 핑크 CEO가 중국과 관련한 민감한 질문을 피했다고 전했습니다.한편 새러 프라이어 오픈AI CFO는 이날 WEF에서 챗GPT에 광고를 도입하기로 한 결정이 AI 기술에 대한 접근권을 '민주화'하기 위한 조치라고 옹호했습니다.그는 "우리의 사명은 인류를 위해 '범용 AI'(AGI)를 개발하는 것이지 '돈을 낼 수 있는 인류'를 위해 개발하는 것이 아니"라며 이를 이루기 위해서는 "강력한 사업모델 구축이 필요하다"고 했습니다.프라이어 CFO는 전날 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO가 오픈AI에 대해 "그렇게 일찍 그 길을 선택한 것이 흥미롭다"고 지적한 데 대해 "우리는 주간활성이용자(WAU)가 8억 명으로, 광고 모델을 도입한 다른 기업들보다 훨씬 늦은 것"이라고 반박했습니다.