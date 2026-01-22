트럼프 "푸틴-젤렌스키 함께 합의할 시점…안 그러면 어리석어"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 21일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 연설을 하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 21일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 "함께 모여 합의에 이를 수 있는 지점에 와 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 특별연설을 한 뒤 이어진 대담에서 교착 상태에 놓인 러시아-우크라이나 종전 협상과 관련해 이같이 밝혔습니다.트럼프 대통령은 자신이 마련한 종전안에 양측이 합의할 것을 촉구하면서 "그들은 그렇게 하지 않으면 어리석은 것이다. 그 말은 양쪽 모두에 해당한다. 난 그들이 어리석지 않다는 걸 알고 있다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "종종 우리가 러시아와 합의에 이르면 젤렌스키 대통령이 그걸 받아들이지 않는다"며 "또 어떤 때는 젤렌스키 대통령이 합의를 원하지만, 푸틴이 합의를 원하지 않는 경우도 있다"고 지적했습니다.그러면서 "이건 매우 어려운 균형잡기다. 그리고 매우 중대한 문제"라며 "지금 벌어지는 일은 한 마디로 '피바다'라고 할 만큼 끔찍하다. 드론 전쟁으로 매주 수천 명이 죽고 있다. 이걸 반드시 멈춰야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 행사에 참석한 젤렌스키 대통령과 이날 중 만날 예정이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)