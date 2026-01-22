"학생이 두쫀쿠 사줘" 자랑했다가…신고 당한 교사

두바이 쫀득 쿠키 인기가 좀처럼 식지 않고 있는데요.



두쫀쿠 때문에 한 교사를 신고한다는 걸 두고 온라인이 시끄럽다고요?



최근에 온라인 커뮤니티에 방학에 뇌물 받은 교사 민원 넣는다는 다소 자극적인 제목의 글이 올라왔습니다.



글과 함께 올라온 사진을 보면 요즘 인기인 두쫀쿠가 있는데요.



한 교사가 자신의 SNS에 방학 중 학생이 찾아와 간식을 주고 갔다며 올린 사진인데 글 작성자는 이 SNS 사진과 내용을 게시하면서 이게 과연 합법이냐라고 문제를 제기했습니다.



청탁금지법, 이른바 김영란법에 따르면 재학 중인 학생이 교사에게 주는 선물은 금액과 상관없이 금지된다고 주장했고 실제로 이 사건을 신고한 뒤 신고 내용 증빙까지 공개했습니다.



이 사연을 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈렸는데요.



사람 사는 정까지 법으로 재단하느냐, 학생 마음이 담긴 간식까지 문제 삼는 것은 지나치다는 의견이 있는가 하면 법 기준만 놓고 보면 신고가 틀린 것은 아니다, 간식을 받았더라도 SNS에 올린 것은 경솔했다는 지적도 나왔습니다.



현직 교사로 보이는 누리꾼들은 요즘은 스승의 날에도 음료 한 병 받지 않는다, 편지 외에는 모두 돌려보내는 분위기라며 현장 분위기를 전하기도 했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)