뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"학생이 두쫀쿠 사줘" 자랑했다가…신고 당한 교사

SBS 뉴스
작성 2026.01.22 08:05 수정 2026.01.22 08:06 조회수
PIP 닫기
두바이 쫀득 쿠키 인기가 좀처럼 식지 않고 있는데요.

두쫀쿠 때문에 한 교사를 신고한다는 걸 두고 온라인이 시끄럽다고요?

최근에 온라인 커뮤니티에 방학에 뇌물 받은 교사 민원 넣는다는 다소 자극적인 제목의 글이 올라왔습니다.

글과 함께 올라온 사진을 보면 요즘 인기인 두쫀쿠가 있는데요.

한 교사가 자신의 SNS에 방학 중 학생이 찾아와 간식을 주고 갔다며 올린 사진인데 글 작성자는 이 SNS 사진과 내용을 게시하면서 이게 과연 합법이냐라고 문제를 제기했습니다.

청탁금지법, 이른바 김영란법에 따르면 재학 중인 학생이 교사에게 주는 선물은 금액과 상관없이 금지된다고 주장했고 실제로 이 사건을 신고한 뒤 신고 내용 증빙까지 공개했습니다.

이 사연을 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈렸는데요.

사람 사는 정까지 법으로 재단하느냐, 학생 마음이 담긴 간식까지 문제 삼는 것은 지나치다는 의견이 있는가 하면 법 기준만 놓고 보면 신고가 틀린 것은 아니다, 간식을 받았더라도 SNS에 올린 것은 경솔했다는 지적도 나왔습니다.

현직 교사로 보이는 누리꾼들은 요즘은 스승의 날에도 음료 한 병 받지 않는다, 편지 외에는 모두 돌려보내는 분위기라며 현장 분위기를 전하기도 했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지