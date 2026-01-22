"제국주의 야망" "괴물 될 건가"…입 모아 성토

<앵커>



스위스 다보스에서 열리고 있는 세계경제 포럼에서 유럽정상들이 그린란드 문제를 놓고 트럼프 미국 대통령을 향해 거친 표현을 쏟아냈습니다. 트럼프 대통령은 연설에서 미국 말고 어떤 나라도 그린란드를 안전하게 지킬 수 없다고 말했습니다.



다보스에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



다보스에 온 유럽 정상들은 트럼프 대통령에 대해 참을 만큼 참았다는 분위기입니다.



그린란드를 차지하기 위해 유럽국가에 또다시 관세를 무기로 내세우는 트럼프를 향해, 마크롱 프랑스 대통령은 주로 푸틴을 비판하며 써온 '제국주의'란 단어를 동원했습니다.



[에마뉘엘 마크롱/프랑스 대통령 : 오직 강자의 법칙만 중요하게 여겨지며 제국주의적 야망이 다시 고개를 들고 있습니다.]



더베버르 벨기에 총리는 트럼프를 향해 괴물이란 표현을 던졌습니다.



[바르트 더베버르/벨기에 총리 : 낡은 것이 죽어가고 새로운 것은 아직 못 태어나면 '괴물의 시대'에 살게 됩니다. 그가(트럼프가) 그 괴물이 될지 말지는 그의 선택에 달려 있습니다.]



트럼프 참석을 이유로 다보스 포럼에 불참한 덴마크에서는 연기금이 보유 중인 미 국채 1억 달러 어치를 전량 매각하기로 했습니다.



그린란드 당국은 혹시 모를 미군 침공에 대비해 닷새 치 식량을 준비하라는 비상 대응책을 주민에게 새로 안내하기로 했습니다.



그린란드처럼 트럼프에게 영토 주권을 위협받고 있는 캐나다도 유럽을 적극옹호하고 나섰습니다.



[마크 카니/캐나다 총리 : 북극 주권과 관련해 우리는 그린란드와 덴마크와 굳건히 함께하며, 그린란드의 미래를 스스로 결정할 수 있는 그들의 고유권리를 전적으로 지지합니다.]



트럼프 대통령은 이런 상황에도 영토야욕 앞에 동맹의 균열은 신경 쓰지 않는 모습입니다.



[트럼프/미국 대통령 : 우리는 그들을 돕기 위해 갈 것이지만, 그들이 우리를 돕기 위해 올 것인가는 정말이지 의문입니다.]



한발 더 나아가 스스로 의장이 된 가자지구 평화위원회로 유엔을 대체할 수도 있다는 식으로 기존 국제질서를 뿌리째 흔들고 나섰습니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 김병직)