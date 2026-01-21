뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프, 다보스 연설서 "유럽, 옳은 방향으로 가고있지 않아"

민경호 기자
작성 2026.01.21 23:27 조회수
트럼프, 다보스 연설서 "유럽, 옳은 방향으로 가고있지 않아"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 21일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 연설을 하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 21일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 "유럽이 옳은 방향으로 가고 있지 않다"고 비판했습니다.

트럼프 대통령은 포럼 특별연설을 통해 "나는 누구를 모욕하려는 것도 아니고, 그것을 인정하지 않겠다는 말도 하고 싶은 게 아니다"라며 이같이 말했습니다.

트럼프 대통령은 "최근 수십 년 동안 워싱턴과 유럽의 수도에서 경제 성장의 유일한 방법은 끊임없이 증가하는 정부 지출, 통제되지 않는 대규모 이민, 그리고 끝없는 해외 수입을 통해서라는 것이 상식처럼 여겨지게 됐다"고 지적했습니다.

이어 "이른바 '더러운 일'과 중공업이 다른 곳으로 보내져야 한다는 것, 그리고 저렴한 에너지는 '그린 뉴 스캠'(친환경 사기)으로 대체돼야 한다는 것이 합의됐다"고 덧붙였습니다.

정부 지출 증가, 이민 허용, 주력 제조업의 해외 이전, 신재생에너지 도입 등 미국과 유럽 국가들에서 일어난 현상을 통틀어 비판하면서 자신의 정책이 옳았다고 강조한 맥락으로 풀이됩니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지