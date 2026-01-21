뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'비예나+나경복 51점' KB손보, OK저축은행 꺾고 3위 탈환

하성룡 기자
작성 2026.01.21 22:28 조회수
'비예나+나경복 51점' KB손보, OK저축은행 꺾고 3위 탈환
▲ 득점 후 기뻐하는 KB손해보험 선수들

남자 프로배구 KB손해보험이 OK저축은행을 제물로 3위를 탈환했습니다.

KB손해보험은 경기도 의정부체육관에서 열린 2025-2026 V리그 홈경기에서 51점을 합작한 안드레스 비예나(29점)와 나경복(22점)을 앞세워 OK저축은행을 풀세트 접전 끝에 3대 2로 물리쳤습니다.

이로써 KB손해보험은 승점 39를 기록해 전날 한국전력에 내줬던 3위로 복귀했습니다.

KB손해보험은 OK저축은행과 올 시즌 상대 전적에서도 3승1패의 우위를 이어갔습니다.

반면 3연승 중이던 5위 OK저축은행은 상승세가 한풀 꺾였습니다.

OK저축은행은 외국인 주포 디미트로프가 양팀 최다인 30점을 사냥했지만, 팀 패배를 막지는 못했습니다.

수원에서 열린 여자부 경기에선 페퍼저축은행이 31점을 뽑은 조이 웨더링턴을 앞세워 현대건설에 3대 1 역전승을 거뒀습니다.

6위 페퍼저축은행은 시즌 9승15패를 기록했고, 현대건설과 올 시즌 상대 전적에서 3승1패의 우위를 이어갔습니다.

2연승 중이던 2위 현대건설은 시즌 14승10패가 됐고, 3위 흥국생명과 격차를 벌릴 기회를 살리지 못했습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지