뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

교황청 직원 첫 여론조사…56% "상사로부터 부당 대우"

민경호 기자
작성 2026.01.21 21:56 조회수
교황청 직원 첫 여론조사…56% "상사로부터 부당 대우"
▲ 성베드로 대성당

절반이 넘는 교황청 직원들이 평소 업무 과정에서 부당한 대우를 받은 것으로 나타났다고 AFP 통신이 현지 시간 21일 보도했습니다.

교황청 평신도직원협회 설문조사에 따르면 응답자의 56%가 상사에게 부당함과 괴롭힘을 겪었다고 답했습니다.

76%는 자신들이 과소평가받고 있고 업무 과정에서 동기부여가 되지 않는다고 느낀 것으로 조사됐습니다.

레오14세 교황에게 하고 싶은 제안을 묻는 말에는 다수가 "대화와 존중을 통해 직원들을 실질적으로 보호해달라"고 요구했습니다.

협회가 교황청 직원의 노동 조건과 관련해 설문조사를 한 것은 이번이 처음입니다.

이번 설문은 지 달 15일부터 지난 7일까지 이뤄졌으며 협회 가입자 약 300명 중 250명이 응답했습니다.

교황청 직원은 무료 의료 서비스를 받고 근로 소득세도 내지 않지만 노동조합을 결성하거나 가입할 수 없습니다.

프란치스코 전 교황은 만성 재정 적자를 해결하기 위해 각종 긴축 조치를 시행하며 종종 직원들과 갈등을 겪었습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지