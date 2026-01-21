국가안보실, 민관 경제안보 실무 회의 신설…"공급망 등 현안 논의"

청와대 국가안보실이 '민간 경제안보 실무 점검 회의'를 신설하고 1차 회의를 열었습니다.



안보실은 오늘(21일), 오현주 3차장 주재로 중소기업중앙회에서 회의를 열고, 최근 지정학적 불확실성 심화 및 주요국 간 공급망, 기술 관련 전략 경쟁 확대 양상 등 국제정세 변화에 따른 경제안보 현안 점검과 대응 방안 논의가 이뤄졌습니다.



오늘 회의에는 재정경제부, 과학기술정보통신부, 외교부, 산업통상부, 중소벤처기업부와 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회 등 경제단체와 현대자동차, 포스코퓨처엠, 솔브레인, 동양AK, 성림첨단산업 등 기업 관계자가 자리했습니다.



한국재료연구원, 한국지질자원연구원, 한국연구재단 등의 연구기관도 참석했습니다.



회의에서는 최근 지정학적 불확실성 심화 및 주요국 간의 공급망·기술 관련 전략 경쟁 확대 양상 등의 국제정세 변화에 따른 경제안보 현안 점검과 대응 방안 논의가 이뤄졌습니다.



안보실은 "참석자들은 주요국의 수출통제 등 경제안보 조치가 잇따르는 가운데 정부와 민간이 함께 위험 요인을 진단하고 대응 역량을 강화할 필요성에 공감했다"고 설명했습니다.



특히 지정학적 리스크와 공급망 불안이 구조화하는 상황에서 핵심 품목과 전략기술의 안정적 확보 및 경쟁력 유지가 과제라는 데 인식을 같이했으며, 국제 공조를 통해 경제안보 리스크에 대응해야 한다는 의견도 제시됐습니다.



참석자들은 핵심 광물의 안정적인 공급망 확보를 위해 관련 중소기업들의 역할과 정부 정책 간의 긴밀한 협력이 필수적이라는 데 공감했다고 안보실은 밝혔습니다.



안보실은 해당 회의를 정례화하고, 글로벌 경제안보 리스크 상시 점검·공유 체계도 구축하겠다고 밝혔습니다.



(사진=국가안보실 제공, 연합뉴스)