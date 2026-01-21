통일부 "노동신문 혈세 구입? 전혀 사실 아냐"

통일부는 북한 노동신문을 특수자료에서 일반자료로 재분류한 조치 이후 정부가 혈세로 노동신문을 구입하는 것 아니냐는 소문이 일각에서 제기되자, 전혀 사실이 아니라고 진화에 나섰습니다.



통일부는 '노동신문 개방 사실은 이렇습니다'라는 제목의 자료를 내고 "노동신문 일반자료 재분류 조치는 추가적으로 소요되는 예산이 없"다며 "정부는 노동신문을 국민 세금으로 구입해 배포할 계획이 전혀 없다"고 선을 그었습니다.



이어 이번 조치는 기존 취급 기간을 방문해 별도 신청을 거쳐야 노동신문을 열람할 수 있었던 것을 보다 편리하게 열람할 수 있도록 절차를 간소화한 것이라고 설명했습니다.



통일부는 현재 국정원 지침상 인가를 받은 특수 자료 취급 기관은 181곳으로, 이 가운데 국회 도서관 등 20여 곳이 노동신문을 최근까지 구입하고 있다고 밝혔습니다.



노동신문 구입은 일반적인 구독료 지급 개념과는 차이가 있습니다.



우리 민간 업체가 중국 현지 유통업체를 통해 북한 자료를 수입해 오는 방식으로 이뤄지며 비용은 북한에 직접 지급되지 않고 우리 수입 대행 업체에 지급되는 것이라고 통일부의 설명했습니다.



앞서 이재명 대통령은 어제 X를 통해 '정부가 노동신문을 국비로 배포하기로 했다'는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 "대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)"라며 "이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요"라고 되물었습니다.