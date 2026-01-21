영국, '안보 논란' 초대형 중국대사관 신축 승인

▲ 중국이 대사관을 지으려고 하는 영국 런던의 로열 민트 코트

영국이 안보 우려로 오랫동안 보류한 런던 도심의 초대형 중국대사관 건립 계획을 승인했습니다.스티브 리드 주택지역사회부 장관은 옛 조폐국 부지 로열 민트 코트에 주영국 중국대사관을 건립하려는 중국 측 계획을 조건부 승인했다고 현지 매체들이 전했습니다.중국은 2018년 2만㎡를 2억 5천500만 파운드, 우리 돈 약 5천억 원에 사들여 서유럽 최대 규모의 대사관을 짓는 계획을 세웠지만, 첩보활동 기지로 활용될 가능성 등 안보 우려가 제기되면서 계획이 반려됐습니다.이후 2024년 키어 스타머 정부 출범과 양국 관계 개선 모색으로 계획이 재추진됐지만, 해당 부지가 영국의 금융 중심지 시티오브런던과 가깝고 광섬유 케이블이 지나는 만큼 영국 금융 체계에 보안 위험이 크다는 우려는 더욱 확산했습니다.미국 백악관도 영국이 중국대사관 건립 계획 승인을 발표한 직후 중국의 안보 위협을 우려한다는 입장을 내놨습니다.백악관 고위 당국자는 영국 일간 텔레그래프에 "적대 세력이 우리의 가장 가까운 동맹국들의 핵심 인프라를 이용하는 것에 깊이 우려한다"고 말했습니다.파이낸셜타임스는 미국 고위 당국자를 인용해 백악관이 지난해 여름에도 이 부분에 대한 우려를 제기했다고 전하기도 했습니다.하지만 리드 장관은 내무부와 외무부를 포함해 국가 안보 담당 부처나 케이블 소유·운영업체에서 케이블 관련 안보 우려가 제기되지 않았다며 승인 배경을 설명했습니다.켄 매캘럼 보안국(MI5) 국장과 앤 키스트-버틀러 정보통신본부 본부장은 내무장관과 외무장관 앞으로 보낸 공동 서한에서 "모든 잠재적 위험요인을 일체 제거할 수 있으리라는 기대는 현실적이지 않다"며 해당 부지를 위한 '비례적' 국가 안보 완화 패키지가 마련됐다고 밝혔습니다.중국대사관 건립 계획 승인은 이달 말 스타머 총리의 중국 방문을 앞두고 나왔습니다.스타머 총리의 이번 방중은 영국 총리로서는 2018년 테리사 메이 총리 이후 처음입니다.스타머 정부는 그동안 '실용주의'를 내세워 중국과 경제 관계 강화를 추진해 왔습니다.영국 정부도 1억 파운드, 우리 돈 약 2천억 원 규모의 중국 주재 영국 대사관 이전 계획에 대해 중국 당국의 승인을 기다리고 있습니다.영국 정부 대변인은 승인 과정에 정보기관들이 참여했으며 중국 외교공관을 한데로 모으는 것이 안보상으로도 이점이 있다고 강조했습니다.하지만 제1야당 보수당의 프리티 파텔 예비내각 외무장관은 "키어 스타머가 국가 안보를 중국 공산당에 팔아넘겼다"고 비난했고, 지지율 1위 영국개혁당도 "중국 공산당에 잘 보이려는 노동당 정부의 필사적인 시도"라고 주장했습니다.이와 관련해 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘(21일) 브리핑에서 "외교공관 건설에 지원과 편의를 제공하는 것은 접수국의 국제 의무"라며 "신청·승인은 국제 외교 관례와 현지 법규·절차를 완전하게 준수했다"고 강조했습니다.영국이 중국 주재 대사관 개축을 한다면 허용할 것인지 묻는 질문에는 "중국은 줄곧 외교 관계에 관한 비엔나 협약과 관련 법규에 근거해 영국의 주중공관 계획 신청을 처리해왔다"고 답했습니다.그는 스타머 총리의 방중에 관해선 "당장 발표할 수 있는 소식이 없다"면서도 "중국과 영국이 유엔 안보리 상임이사국으로서 교류·협력을 강화하는 것은 의심할 바 없이 양국과 세계의 이익에 부합한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)