[날씨] 체감 -20도 '한파 절정'…일부 지역 20cm 이상 폭설

여러분은 오늘(21일) 몇 겹 껴입고 나오셨나요.



저는 지금 위아래에 4겹씩, 총 8겹 껴입고 나왔는데요.



아무리 껴입어도 이번 한파 매서운 한파의 기세 참 피하기가 쉽지 않습니다.



내일은 이번 한파가 절정에 달하겠습니다.



옷 단단히 싸매고 나오셔야겠습니다.



전국 대부분 지역에 한파특보가 발효 중인 가운데, 특히 한파 경보가 발효 중인 중부는 내일 아침 영하 15도 안팎까지 떨어지겠습니다.



서울도 내일 아침 영하 14도로 올겨울 들어 가장 춥겠고요, 칼바람에 체감온도는 영하 20도까지 떨어지겠습니다.



현재 호남 서해안과 제주 울릉도에는 눈이 내리고 있는데요.



내일까지 최대 10~20cm 이상의 많은 눈이 더 내리겠습니다.



특히 내일 새벽부터 오전 사이 강한 눈이 예상돼 피해 없도록 대비하셔야겠습니다.



자세한 내일 아침 기온 보시면 춘천 영하 17도, 대구 영하 11도로 오늘보다 2~4도가량 더 낮겠고, 낮 기온 서울 영하 5도에 그치는 등 중부 중심 영하권 예상됩니다.



당분간 강추위 속 서해안에 눈도 자주 오겠습니다.



