'첫 출전' 보되가 맨시티를 잡다니!

<앵커>



유럽 챔피언스리그에서는 이번 시즌 최대 이변이 나왔습니다. 챔피언스리그에 처음 올라온 노르웨이의 보되가 강호 맨시티를 누르고 역사적인 첫 승리를 거뒀습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



인구 5만 5천의 북극권 도시 보되가 뜨겁게 달아오른 밤이었습니다.



전반 22분, 역습 한 방으로 '거함' 맨시티의 허를 찌르더니 2분 뒤에는, 선제골을 넣은 회그가 멀티 골을 터뜨려 홈팬들을 열광시켰습니다.



후반 13분 하우게가 환상적인 중거리포까지 작렬하자 맨시티 선수들은 넋을 잃었습니다.



이후 상대 퇴장을 유도하며 수적 우위까지 점한 보되는 3 대 1 완승으로 대이변을 완성했습니다.



1916년 창단 후 이번 시즌 챔피언스리그에 데뷔한 보되는 7경기 만에 첫 승의 감격을 맛봤고, 맨시티는 자존심을 제대로 구겼습니다.



[엘링 홀란/맨시티 공격수 : 모두에게 죄송합니다. 부끄럽습니다.]



아스날은 제주스의 멀티골과 요케레스의 쐐기골에 힘입어 7전 전승과 함께 16강 직행을 확정했습니다.



(영상편집 : 하성원, 디자인 : 전유근)