한기의 축 이동…"오늘도 이렇게 추운데" 목요일 더 춥다

<앵커>



오늘(21일)도 종일 영하권 추위가 이어졌는데, 내일은 더 추워져 한파가 절정에 달할 전망입니다. 바다 쪽을 향하던 찬 공기의 중심이 내일은 내륙으로 이동하기 때문입니다.



서동균 기자가 전하겠습니다.



<기자>



잦아들지 않는 칼바람에 시민들의 몸은 더욱 움츠러들었습니다.



방한용품으로 무장했지만 역부족입니다.



[함태령/인천 부평구 : 핫팩이랑 목도리 등 방한 대책을 좀 더 강구해 가지고 나와야 될 것 같다 생각이.]



[서혁택/서울 서초구 : 너무 추워가지고 몸이 움츠러들고 이러니까 저도 모르게 허리가 굽어지는 느낌이 없지 않나.]



오늘 서울의 낮 최고 기온은 영하 6도, 강한 바람에 체감 온도는 낮에도 영하 9.7도까지 떨어졌습니다.



한강 곳곳에서는 얼음이 목격됐습니다.



연일 강추위가 지속되면서 요트장 주변의 강물도 이렇게 꽁꽁 얼어버렸습니다.



이번 한파는 내일 절정에 이를 것으로 보입니다.



베링해 부근에 거대한 고기압이 버티면서 우리나라 북동쪽 저기압이 빠져나가지 못하게 막는 이른바 '블로킹' 현상이 이어져, 한반도에 영하 30도의 한기가 계속 내려오고 있습니다.



특히 내일은 지상에서 한기를 밀어 넣는 대륙 고기압이 좀 더 남하하면서, 한기의 축이 서해에서 내륙 쪽으로 이동해 전국적으로 더 강한 한파가 찾아옵니다.



[공상민/기상청 예보분석관 : 한기 축이 좀 내륙 쪽으로 더 강하게 내려오면서 내일 아침 기온이 이번 주 내에서 가장 낮은 기온을 기록할 것으로 예상됩니다.]



내일 서울의 아침 기온은 영하 14도, 체감온도는 영하 20도까지 떨어지겠고, 대관령 영하 20도, 대전 영하 12도, 대구 영하 11도 등 전국에 살을 에는 듯한 추위가 예상됩니다.



일부 지역에는 눈도 예보됐습니다.



내일까지 울릉도와 독도에 10~30cm, 제주도 산지 25cm 이상, 호남 해안 10cm 이상, 충남 북부 1~5cm의 적설이 예상됩니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 채철호, 디자인 : 서승현)