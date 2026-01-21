뉴스
"추상 같은 명쾌한 모범 판결"…"최종 결과 기다리겠다"

김관진 기자
<앵커>

오늘(21일) 선고에 대해 여야 반응은 엇갈렸습니다. 민주당은 모범 판결이라고 했고, 국민의힘은 대법원의 최종 판단을 기다리겠다고 했습니다.

정치권 반응은 김관진 기자가 전합니다.

<기자>

민주당은 한덕수 전 총리가 1심에서 징역 23년을 선고받은 데 대해 내란 공범에 대한 단죄이자 역사 앞에 당연한 결론이라는 입장을 냈습니다.

[문금주/민주당 원내대변인 : 헌정을 짓밟은 권력형 내란에 대해 사법부가 마침내 내린 단호한 선언입니다.]

이번 판결이 윤석열 전 대통령에 대한 내란 본류 재판으로 이어지는 사법 정의의 분명한 기준선을 마련했다고도 평가했습니다.

정청래 대표는 SNS에 '사필귀정'이라고 운을 뗀 뒤, 12·3 비상계엄이 내란이자 친위 쿠데타라는 점을 명확히 했다는 점에서 추상같이 명쾌한 모범 판결이라고 썼습니다.

조국혁신당 조국 대표도 헌법이 살아 있다는 걸 보여줬다며 국민의힘을 향해 내란을 비호하면 '내란 주요임무 종사당'을 자임하는 거라고 목소리를 높였습니다.

국민의힘은 1심 선고 직후, 공식 입장을 안 내겠다고 했는데, 당 수석대변인은 1심 선고인 만큼 법원의 최종 판단을 지켜보겠다고 기자들에게 말했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 헌법과 법률에 따른 사법부의 최종적인 판단을 기다려보도록 하겠습니다.]

국회의 계엄 해제 요구안에 찬성했던 친한동훈계 한지아 의원은 SNS에 "국민의힘이 배출한 대통령이 시행한 비상계엄으로 초래된 결과에 대해 국회의원으로서 국민께 고개 숙여 다시 한번 사과한다"고 적었습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이소영)
